港府宣布下月24日起，將疫苗氣泡適用範圍擴大至食肆、戲院、圖書館及學校等場所。換言之，比起食物及衞生局局長陳肇始日前說的「農曆新年前」，實施時間足足押後了逾3周，林鄭月娥解釋因為需要時間讓政府及各界準備，要預留時間讓市民打針，這些藉口根本無法掩蓋港官做事粗疏，欠缺全盤計劃的劣根性。

早在食衞局局長陳姑娘捧出農曆新年前擴大疫苗氣泡，本欄已經狠批實施的時機奇劣無比，充分展現了不顧事實、無情與盲幹，蓋因酒樓食肆的團年飯訂單必然會被港官一盆冷水照頭淋。果不其然，林鄭宣布「二二四死線」時，提到餐飲業界反映，好難立即10日、8日後要做，因為有很多飲宴活動預訂。但凡有認真關心市民的，也能意識到這等顯而易見的問題，也能預視到若市民一窩蜂前往打針，實際上的操作問題，絕不會是在補鑊時才知要預留時間讓市民打針，但港產官僚就是有本事活得這樣堅離地，令人大開眼界。

實不相瞞，醫院管理局上周公布，一名已打兩針護士感染Omicron，情況嚴重，但港官及所謂專家仍大講特講「疫苗對於預防2019冠狀病毒病重症和死亡情況高度有效，能為接種人士提供有效保護，免於感染後併發重症甚至死亡」，即使近日的政府新聞公報仍見如此陳述。陳肇始口口聲聲社區爆發Omicron變種病毒處於臨界點，莫非新聞公報指接種疫苗可以有效預防的，反而是最原始未變種的冠狀病毒？從大批針後出現面癱、心肌炎，甚至死亡等懷疑異常個案，到已打針人士比一針未打者在染疫上更為搶鏡，再到有已接種人士不但染疫更出現重症，情況實在令人尷尬。但願對疫苗公司篤信不疑者，包括那位重症護士，早日身心回復正常。