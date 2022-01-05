港府與國泰防疫甩漏，最少3名貨機機組人員違規亂走，導致新型變種病毒Omicron殺入社區，連累逾300人須強制隔離檢疫，與內地恢復通關的大計再度押後。

不過，若果大幅收緊貨機人員返港後的隔離檢疫規定，又會導致大量貨運航班因人手不足而停飛，可能引發部分生活必需品供應短缺及惡性通脹。這並非單單香港或國泰面對的問題，全球的海、陸、空貨運業也面臨同一挑戰。有人就提出，為何不可以無人駕駛的貨機來運貨，以避免細菌及病毒透過機組人員傳播，同時令貨運業不會因機師染病、罷工或集體跳槽而受影響？

美國近年已開始使用無人駕駛的大型貨櫃車，來處理國內的陸路長途貨運，至今效果良好，多間公司都準備進一步擴大其應用。有關計劃其實與疫情無關，而是為了節省成本，包括長途車司機的食宿、勞保及醫保開支，最重要是避免相關公司每隔幾年，便會遭司機威脅罷工或跳槽以爭取加薪。

對於安全問題，事實證明對於點對點的長途旅程，無人貨車遠比傳統貨車安全可靠，因為電腦出現錯誤的機率，肯定低於司機醉酒、打瞌睡、與其他司機爭執，以至在駕車途中心臟病發的機會。

事實上，現時大部分大型航機都已設有自動駕駛系統，一般只會在起飛、降落、遇上極端天氣或意外時由機師介入，只要稍作改進，便能實現全無人駕駛。在無人機發展最先進的內地，已有物流公司在特定區域使用小型無人機送貨，並開始就大型無人貨機進行測試。現今科技連航天火箭、飛船都已做到無人駕駛，怎會在貨機做不到呢？即使真的擔心電腦出現故障，也可留有一名機師「買個安心」，但所需的機組人員數目已能大減。