上周警方國安處拘捕《立場新聞》7名高層及前高層，並持法庭手令登門搜證，被捕各人涉嫌違反《刑事罪行條例》第9及第10條串謀發布煽動刊物罪，其中一位被警方登門拘捕者還即時用手機現場直播被拘，妄圖炮製被迫害的形象博同情。隨着有英方背景的《立場新聞》冚旗約一周後，有美方背景的、與《蘋果日報》有千絲萬縷關係的《眾新聞》也突然自己摺埋，可見多年來英美操控媒體亂港不遺餘力。

保安局局長鄧炳強早前嚴厲批評，那些別有用心的新聞機構，罔顧法律和事實、炮製假新聞、抹黑懲教署，公然挑戰《港區國安法》，妄圖煽動監獄內外掀起新一波動亂，只要有足夠證據，便決不手軟，一定會把犯罪者繩之以法，果然說到做到。近來政壇又吹起一股妖風叫「適可而止」，妄圖削弱執法力度，為敵對勢力施緩兵之計，執法部門不要上當更必須加大力度，直搗黃龍，把那些潛藏已久、掩蔽很深的反中亂港勢力和外國代理人及其團夥挖掘出來繩之以法，香港才能長治久安，萬勿做《農夫和蛇》故事中的農夫！

為甚麼「民陣」成立以來，從未註冊成為合法的團體或組織，竟然可以申請遊行及籌款，而有關方面竟可以隻眼開、隻眼閉，長期接受其申請和批准，不是很奇怪嗎？為甚麼「612」基金沒有合法登記註冊，竟可以委託和使用他人的戶口收取龐大捐款？為甚麼相關的執法部門又可以任由其非法運作呢？為甚麼不採取執法檢控的行動呢？更早的是，2016年成立的「星火同盟」及基金，梁家傑公然為其街站籌款，為甚麼不取締和檢控？上述3例，說明對各種名目、非法組織和黑手黑金的來龍去脈，若當局不徹查追究，便是放虎歸山，後患無窮。