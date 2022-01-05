冇心冇肺冇靈魂嘅香港政府防疫不力，不聽本報忠告，一味縱容機組人員享特權返港免檢疫，放變種病毒入關；呢，有議員鬧爆國泰造成防疫漏洞，畀機組人員喺家居隔離，措施形同虛設。咁又係吖！事後補鑊，一切已經太遲了！

阿哥，依家「望月樓群組」搞到香港雞毛鴨血，群組仍在發酵，冇人說得準會否有病毒潛伏待發，要言之，未來一段時間仍然危機四伏。

「望月樓群組」令22名望月樓員工喺新一年被送入竹篙灣檢疫21日，佢哋署名發文，形容隔離日子如同「監禁期」，直斥國泰「放任機組人員違規播毒」而令佢哋「無辜地幫手埋單」！其實，去到呢一刻，認真追究起來，咪又係「政府無能，懲罰市民」！早點聽東方言，事情應不至於咁大鑊！政府一味躺平，見到就嬲到頭出煙！

呢個政府，經常議而不決，決而不行，總之，就係舉棋不定，搞到市民無所適從！呢，為谷針無所不用其極，一早預告「疫苗氣泡」將於農曆新年前擴大，食衞局局長陳肇始表示，要求市民進入所有食肆和表列處所必須最少打一針疫苗，確實日期可能喺1月20日推出；即係農曆新年前啦！嘩！佢咁講認真「天下雲集響應」，過去幾日，打針人數迭創新高，尤其打第一針人士！

大佬！食飯、睇戲、美容唔打第一針都冇行，尤其禁堂食，呢招夠狠！學林語堂話齋：人世間如果有任何事值得我們慎重其事的，不是宗教，也不是學問，而是吃！之不過，依家又話2月24日將會擴大疫苗氣泡！點講都好啦，「望月樓群組」危機未解除，有冇疫苗氣泡，市民都未敢貿然外出吃飯睇戲啦！一句講晒：政府無能，靠害市民！