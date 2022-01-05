踏入2022年，中美關係仍會是全球焦點。打從去年11月中美元首視像會議後，美國接連針對中國企業作出制裁，更拋出印太新經貿框架的戰略，顯示其為保霸權，遏制中國崛起之心不會改變。及至中俄高調加強戰略聯盟回應美霸挑戰，亦足以顯示中國不會相讓，必抗爭到底。如是者，兩強在政經各個層面的競爭非但沒有緩和迹象，未來更會加劇，兩強是否繼續鬥而不破，亦絕非必然。

中美由貿易，鬥到科技、金融等領域，至今美國仍在不斷加強制裁力度。第一階段貿易協議本月中將屆滿，至今仍未見到任何談判的迹象。理論上，疫下內地經濟增長放緩，物流受阻，中國並未有按協議承諾購買美國貨，情有可原。可若中國未達協議承諾而沒有後果，更獲美國撤銷關稅的話，拜登政府必招來內部政治攻擊；惟若繼續向中國徵關稅，對於化解美國滯脹危機，並無益處。如此「進退兩難」的局面，正是美國漠視這些年全球化下，中美經貿緊密關係，亂出招下所自種的苦果。

不過，如今中國已成為全球第二大經濟體，經濟總量已達到美國的70%，美國在霸主地位勢危下，不理會現實，堅持全方位堵華，事必有因。問題是，美國的經濟結構問題日積月累，競爭力下降，疫下更發行天量債務，令全球美債持有人心急不安，致部分央行着手為儲備去美元化，雙邊貿易則改用本幣交易結算以減用美元結算系統，更多的企業與個人投資者選擇大膽投資與美元金融體系沒有關係的虛擬貨幣，以分散美元風險。可見美國所作所為與人心背離，是加速其霸權墮落的底因。

過去3年中美之爭是鬥而不破，可這個局面不無變數。今年美國進行中期選舉，拜登政府打「中國牌」聲勢愈大，愈能達致內部團結的效果。另一方面，中國已做好與美打持久戰的準備，並為此全面加強內部管控，以落實發展戰略，提升經濟競爭力，為爭奪國際話語權。兩強博弈既沒周旋餘地，當疫後少了「逆境下維持現狀」的考慮，經貿競賽必將白熱化。

今年亞太區是中美的戰鬥場。中國藉着《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），以「零關稅」加強區內經貿連繫，惟亦代表亞太諸地難以坐享兩家茶禮，加重「選錯邊」的經濟成本。當美國擬成立印太新經貿框架應對，國際供應鏈與5G制式等將呈兩大體系發展，對立將更鮮明。

所謂「一山難藏二虎」，最終難免要「晒冷」分勝負，這個場面，快則一、兩年，慢則可能是一兩個年代的時間。對中國而言，克制、理性與忍耐，拒打沒把握的仗，能換取發展時間，全力實現高質量發展，目的是要在美國金融危機爆發時，推動資金由西向東大挪移，屆時中國與亞太諸地經貿關係將更穩固，甚或造就以人民幣主導的亞洲共同貨幣「亞元」誕生，成為美元霸權衰落的又一大標誌。