功夫茶：人間妖域鬧事多　躁男狂撻熱褲女

「今晚落老蘭！」呢句嘢出自單身男女之口，總會惹來無限遐思，皆因佢有另一重暗示：今晚可以令自己變得更壞！各位，中環蘭桂坊係一個備受爭議嘅地方。好早前佢曾獲內地傳媒評為「我最喜愛的香港蒲點」之一，不過，近年又被媒體貶稱為「人間妖域」，無他嘅，呢處經常發生醉酒鬧事、販毒、打鬥及風化案也。

呢，近日喺多個社交程式群組瘋傳，地點就在有「人間妖域」之稱嘅蘭桂坊，片段可見一名疑有酒氣穿衞衣嘅躁漢，與身穿淺色外套及熱褲女子喺街頭纏繞扭打，多番起腳互踢，躁漢並怒吼喝問：「我有乜×嘢做錯呀？你講吖！你打我？」

看官，清官難斷家務事，同樣亦難審男女之間嘅感情事！皆因你中有我，我中有你，扭扭埋埋，日子一長，根本難以一一去分清楚！何況，關於愛情嘅名句，最為人道嘅恐怕係呢句：愛就是永遠不必說對不起！是以在一個不確定嘅年代，唔好話扭打，即使「錯殺」，只要祭出「愛就是永遠不必說對不起」，咁就「心安理得」㗎啦！

阿哥！難怪好戲仲要繼續。嗱！冇幾耐，一位左右手各持一碗魚蛋嘅皮褸男嘗試勸佢哋唔好再打，豈料女子甫一站起，躁男竟使出有如綜合格鬥攻擊技術，厲害了！一招就將熱褲女重重摔倒地上，佢當場失去知覺。現場一片混亂，多名途人圍觀起哄，有人大叫：「你老婆嚟㗎！」皮褸男大怒指斥躁漢暴行：「你乜×嘢都做錯呀！」多名市民則關心熱褲女受傷情況，片段最後兩秒拍到警員趕至了解。

各位，「人間妖域」發生呢啲事根本閒過立秋！上年12月初老蘭發生一群男女青年喺街頭互片，拳來腳往粗口橫飛，有女子被人追打致倒地，短裙扯起儀態盡失，據悉係有條女偶遇前度，加上有人潑酒而火遮眼，成為群毆事件導火線！

世間事，一涉及男女關係，不管名人或庶民，根本只能當睇戲。不過，見男人打女人，一定係「賤男」，因為大部分人都會覺得，講咩都好，都唔應該郁手打人，仲要係女人！之但係，世上無絕對，只有真情趣！呢個世界，有賤男亦有惡女，之前不是有弱男跪喺街上，被個惡女友掌摑咗10幾巴咩？家暴亦一樣有做丈夫嘅被老婆打到豬頭咁！講番嗰位躁男將佢「老婆」咁撻法，明係恃強凌弱，自然被認為係「懦夫」！

「人間妖域」果然名不虛傳。功夫茶只能說香港新一年開局差勁，市民喺除夕夜無故被車撞，喺新一年被人周街追打，依家未踏入虎年已苦過弟弟，防疫全面失守，你話香港係唔係仿似撞邪？妖由人興，睇怕仲有大把「好戲」上演，大家即管放長雙眼睇啦！