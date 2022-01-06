正論：年關臨近禁令多　港府無能惹怒火

疫情爆發至今超過兩年，全港市民一直克盡己任、同心抗疫，自覺做好個人防護措施，遵守政府防疫規定，本以為能守得雲開見月明。奈何港府一意孤行，無視本報與各界進諫，堅持豁免國泰機組人員檢疫，任由病毒流入社區。如今疫情再起，港府昨宣布收緊防疫措施，港人不但兩年辛勞付諸流水，臨近年關，仍要為當局失誤埋單。現時民怨四起，根本不在於防疫措施鬆緊，而是針對港府的無能。

虎年未至，防疫措施加辣已如「猛虎出籠」直撲市民，商界更是哀鴻遍野。農曆新年前後是消費「黃金期」，香港百業本已蕭條，商戶無不視之為起死回生的靈丹妙藥；但港府一聲令下，救命藥消失得無影無蹤，無疑是向商戶宣判死刑。當中，尤以飲食業所受打擊最為慘烈。在原先的防疫規定下，餐廳食肆的營業額已大受影響，即便是老字號也敵不過疫情，被迫「執笠」；如今當局再次禁止晚市堂食，間接為苟延殘喘的餐廳「拔喉」。假如當局不及時推出措施拯救，可預見在未來14天內若不能控制疫情，將有大量食肆結業；隨之而來的，便是大量員工失業，逐步牽連本港經濟，再度陷入半崩潰的困境。

誠然，本港已出現多條隱形傳播鏈，港府收緊防疫措施乃無可厚非。然而，與前4波疫情不同，第5波疫情的爆發稱不上天災，而是徹徹底底的人禍。在本港新一波疫情爆發之前，世界各地早已有機組人員播疫的先例，港府猶如井底之蛙，不聞不問；本報與多位專家連番警告「豁免檢疫」存在漏洞，港府仍置若罔聞；如今疫情瀕臨失控，當事官員繼續高薪厚職，恬不知恥呼籲港人共度時艱，市民卻面臨失業，隨時捱飢受冷，如何能不惹民怨民憤？

貪官固然禍國，廢官同樣殃民。牛年之初，新界鄉議局為香港求得中籤時，車公早已示警。籤文最後一句「識者能知火未燃」，提醒港府需尋智者，找有能力的人來處理問題，只有換走廢官，方可解除疫困。解籤師傅更以「凡事要搶佔先機，觀望會失去機會」來解釋籤文，呼籲政府盡早處理疫情隱患，強調錯失良機只會令市民愈趨不滿；如今看來，籤文無不一一應驗。不信天命也罷！人定勝天，官員倘若從善如流，當可易天改命。奈何港府倒行逆施，與民為敵，既不聽人言，又不知民怨、不解民困，眼白白錯失清除隱患的良機，自然天怒人怨！

港府過往施政舉步維艱，尚可歸咎泛民「拉布」，令政策未能及時落地。如今泛民大勢已去，施政再無障礙，港人盡皆以為撥開雲霧見青天；豈料等來的卻是港府防疫不力，病毒乘虛而入；扶貧無力，弱勢社群叫苦連天；司法不公，保護傘隻手遮天！市民這才發現泛民雖是施政障礙，也是廢官的「遮醜布」，施政失當的最大藉口。假如香港疫情持續蔓延，甚至失控，將與歐美疫災無異，再無「染疫」的後顧之憂，只會有更多港人選擇移民。