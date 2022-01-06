世界視線：駐日美軍狂爆疫　沖繩民眾憤難平

美國新冠肺炎疫情陷入失控局面，當地周一新增逾100萬人確診，數字是過往任何一波疫情的3倍。美國國內疫情「立立亂」，對駐外美軍違反當地防疫規定也視若無睹。日本沖繩縣周二新增225宗確診病例，是約3個半月以來再次單日增逾200例；駐沖繩美軍相關人士確診同日新增164例。沖繩縣知事玉城丹尼將矛頭指向當地駐日美軍，直斥「不要把美國的疫情帶到日本來」。

沖繩縣單日新增確診於近個多月來，一直保持在四、五十宗，但疫情近日急劇升溫，至今有近100宗Omicron變種毒株確診病例，縣內主流毒株也快速由Delta變為Omicron。早在上月，美軍漢森軍營大規模爆疫兼出現Omicron感染個案，之後再有士兵在營外醉駕被捕。在沖繩民眾眾怒難犯下，日本政府才承認駐日美軍離國時並沒有檢測，僅在抵日後第3至第5天才作測試。

儘管玉城丹尼事後呼籲美軍人員要注意防疫，但有當地記者發現，多名美軍人員在基地外行街時竟沒有戴上口罩；當被問及為何不遵守防疫措施時，有美軍人員竟然答覆：「這樣很麻煩（戴口罩），眼鏡會有霧氣。」玉城稱，研究已證實是駐日美軍把變種毒株傳至當地，狠批美軍防疫措施和管理不善，結果令軍營內的疫情外溢，對此感到非常憤怒。

無奈的是，根據《日美地位協定》，日本政府根本無法掌握入境美軍士兵的姓名和人數，對於駐日美軍基地的防疫措施也是一無所知。儘管駐日美軍會向日方通報單日新增確診數量，但絕不會提供是哪個基地爆疫、是否感染Omicron等詳細資訊。玉城直指《日美地位協定》給予美軍的特殊地位與特權，造成美軍不提供與分享防疫資訊，要求日美政府作出修改。

多年來，沖繩民眾對美軍基地噪音、士兵人員犯案非常不滿。日本首相岸田文雄為迎合美國，早前計劃在沖繩等西南諸島建立攻擊軍事據點，以應付台海突發事態，結果引起沖繩官民強烈反對。最新又有美軍成為防疫大漏洞，更加劇當地反美情緒，網上甚至有人乘勢挑起沖繩獨立議題，可謂亂上加亂。