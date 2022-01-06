Omicron變種病毒滲入香港，已出現社區感染。或許主因是香港政府防疫治疫工作不力不足，但今次的社區感染卻是在現行防疫制度下，個別人士由於自己的無知、任性、放肆，把病毒散播在社區之內，破壞政府與社會的防疫工作，使眾多無辜民眾受牽連染病和需隔離，也使香港與內地通關頓時難以推行，影響重大。

單以增加治療病者，檢測隔離數以千計的密切接觸者，有關食肆、相關機構的停止業務進行消毒清洗，涉及的費用便是以千萬元計。更不用說，春節臨近，本是餐飲業的復甦希望，因社區感染開始，便全盤打擊了歲晚飲宴的信心和樂趣。為了避免疫情散播，飲食業遭受到的打擊更是以億元計。加上通關不成，整個社會、經濟的信心下跌，香港整體的損失更不可計。一、兩個人的所謂自由、人權，卻帶來眾多市民和社會的巨大損失，這一、兩個人的自由、人權是真的自由、人權，抑或是對其他人和社會的蓄意傷害、攬炒？

政府與社會現時的反應，集中於應對病毒的社區感染威脅，集中於事後清理，追蹤接觸者，強制檢測。這是政府應做的工作。肇事者是原國泰航空員工，因此而被解僱。特首也召見該公司的管理層加以責難，這也是應做的事。但是，對肇事者似乎缺乏懲罰譴責。依現行法律，肇事者犯法不遵守隔離要求的處罰輕微，實質與由此引起的社會災難損失，不成比例。這顯示出處罰的法規不足以阻嚇犯法者，也與肇事造成的損害相比並不恰當。疫病期間，單以國泰航空的職工不守規矩的已有多例，不嚴加懲罰，這些沒有法紀、社會責任觀念的人還會一犯再犯。香港的法律便是縱容他們傷害香港社會大眾的利益。

事實上，國泰航空不應有特權。在防疫措施底下，沒有人可以豁免，人人平等。政府應修改法例，加重刑罰，一是可重判入獄，二是同時加重罰款。此外，香港社會亦應有機構出面代受影響的民眾企業，用民事索償方法追究這些無知任性的人，使其負上應有的個人責任，也借此嚴厲地以儆效尤。

疫病是天災人禍，防衞不力會觸發全社會的災害，為禍深重。政府以重典嚴刑來全力對抗，為的是大眾的利益，不是虛妄過度的自由、人權、私隱權。香港除了面對Omicron的第5波，還會有更多病毒變種的威脅，須急作補救。