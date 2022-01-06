香港新一屆立法會開鑼，據說都是經過嚴格審查的建制派。雖說狄志遠以非建制派自詡，但建制派的某些人還要「死乞百賴」的把他封為建制派。狄志遠則並不領情，還是擺出一副若即若離、羞與為伍的樣子。

與此同時，立法會開鑼前，正在等候宣誓的「新丁」議員、九龍西議員梁文廣「建言」，讓香江府衙「搭台」，促使「黃藍對話」，並且由雙方陣營的「領軍人物」擔任「對話人」，帶頭破冰。他還點名立法會第一大黨民建聯應該響應他的建議，擔起責任，解決社會撕裂問題。這個建議是怎麼來的？大概是梁文廣受了《立場新聞》數名高層因涉嫌違反《刑事罪行條例》中的串謀發布煽動刊物罪、被警方國安處抓捕的刺激。他說聽聞「藍絲」中有人覺得「這還不夠」，顯示雙方各懷深仇大恨，於是梁文廣就以「和事老」自居，提出了這麼一個「修補撕裂良方」，建議對話，尋找雙方共通點。這個建議自然正中反對派下懷。

梁文廣表示，「黃營」的領軍人物幾乎都已被捕，找人不易，認為在反修例暴亂中表現活躍、鼓吹「暴力有時可以解決問題」、至今逍遙法外的公民黨主席梁家傑「仍可一試」。梁文廣知道反對派中的「領軍人物」大多已跑的跑、抓的抓、宣布隱退的隱退，但他還是鼓吹要試試。

《港區國安法》利劍揮出，黑暴平息，大批黑暴分子以及組織策劃者如黎智英之流被抓捕，成了「落水狗」，「黃絲」、泛民土崩瓦解，他們還有甚麼資格和力量與「藍營」對話？等待他們的是法律懲處；他們倘若要「自救」，只有痛改前非、重新做人一途。黑暴平息，《港區國安法》實施，粉碎的是反中亂港勢力與外國相勾結的「顏色革命」、奪權陰謀，是正義力量打垮邪惡勢力，是社會由亂而治，還有甚麼要「修補」的？現在要做的是，為了香港的長治久安，對一切亂港勢力必須除惡務盡！