如果說好的開始是成功的一半，那壞的開始又意味着甚麼？新的一年剛剛揭開序幕，全球新冠疫情即迅速惡化，美國創下單日新增逾100萬確診病例的驚人紀錄，法國單日也新增近30萬宗確診病例，英國則超過21萬宗，人口不多的澳洲也有4.8萬宗……這些數字的背後，是西方治理無能和抗疫不力。

香港受到無妄之災，通關前夕防疫陣地又告失守。眼看第5波疫情一觸即發，通關計劃勢必泡湯，對數十萬已申請健康碼、急切盼望北上的港人而言，顯然又是一個噩耗。2022年，注定還是兇險之年。

面對來勢洶洶的新一波疫情，西方政客無能為力，只懂不斷尋找藉口。英國首相約翰遜聲稱，Omicron比早期其他變種毒株溫和，現階段不需要採取新的防疫措施應對。事實果真如此？當然不是，這分明是為本身無能卸責，Omicron不僅令現有疫苗失效，而且更具傳染力，法國還出現新的變種毒株，不是不需要採取新的防疫措施應對，而是英國乃至整個歐洲早已放棄防疫責任。他們美其名曰「與病毒共存」，說穿了就是治理無能和抗疫不力的遮羞布。正是因為「與病毒共存」，新冠疫情才會沒完沒了，一波比一波險惡，不知伊於胡底。

抗疫無能也就罷了，西方還反過來嘲笑甚至批評中國的「清零」政策。美國有家政治風險諮詢公司公布所謂「2022年世界十大風險預測」，將中國新冠「清零」政策的失敗風險列為全球最大風險之首，認為「清零」政策無效，中方會更加嚴格實施隔離和封鎖，甚至會導致更大規模疫情爆發，對中國的經濟產生重大影響，從而加劇全球供應鏈中斷和通貨膨脹的壓力云云。這就奇怪了，眼下西方疫情水深火熱，感染病例呈幾何級數增長，弱勢群體只能自生自滅，他們對此無動於衷，反而擔心中國「清零」政策失敗，這不是本末倒置嗎？到底誰的風險比較大？都這個時候了，西方還在玩抹黑，簡直不可理喻。

顯而易見，全球新冠疫情之所以沒完沒了，正是因為西方社會自私自利，偏執狹隘。法國國會日前辯論立法實施疫苗護照，不少支持法案的議員竟收到暴力或死亡恐嚇，令人毛骨悚然，難道這就是所謂的民主自由？事實勝於雄辯，西方防疫一塌糊塗，恰恰證明中國防疫政策有效，也證明中國堅持走自己道路是正確的。