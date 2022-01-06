抗疫逾兩年，一切又返回原點。林鄭日前才宣布不會收緊社交距離措施，事隔不過一日竟出現180度改變，周五起食肆晚市禁堂食，表列處所要關閉，為期14日。香港人被疫情折騰了兩年，臨近虎年才來收緊措施，食肆固然多得林鄭唔少，市民不分藍黃同樣怨聲載道。在無能政府胡亂施政下，想過一個安樂新年已成奢望。

冤有頭，債有主。香港疫情本已平靜，長期本地清零，但港府外防輸入漏洞百出，偏要留下最大缺口讓國泰貨機機組人員免檢疫入境，自去年11月初開始，接連有機師帶毒流入社區，只是幸未有造成大爆發而已。開門揖疫的結果必然是引毒入港，第5波疫情終於由一個帶毒空少引爆，一發不可收拾，全港750萬人又要重過抗疫苦日子。難為林鄭昨日還在惺惺作態，怒斥國泰機組人員違規，高層需要負責，但如何負責，原來又是寫個報告了事。當記者問及批准國泰免檢疫的運房局是否同樣需要負責，林鄭更是避而不答。如此問責，簡直搞笑。

港府專家更是添煩添亂。袁國勇又重提「與病毒共存」，認為英國和新加坡採取的政策正確，只要所有人接種疫苗，再任由Omicron「洗禮」，「當地冬天過咗嘅時候，基本上會全部開放番」。直指香港無試過被Omicron洗禮，情況「真係非常不理想」。

筆者愈聽愈心驚，袁教授的意思即是單靠接種疫苗，港府便甚麼都不必做，任由全港所有人經歷「物競天擇」，率先死的肯定是長者。須知打了3針一樣會受感染，一旦林鄭全盤接收專家之言，香港死傷枕藉到甚麼程度，令人不敢想像！特別是中央政府早已一錘定音不能與病毒共存，專家偏要唱反調，林鄭政府又向來陽奉陰違，香港人，虎年睇路了！