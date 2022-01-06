近月《東方日報》遭一個網台攻擊，該台大抵屬於「藍營」，一向力撐特區政府。本報則致力針砭時弊，不畏官權、強權，管治班子若然有錯，下筆定是不饒。因此本報就給該台視為大敵，天天攻擊，連筆者也成了他們的肉中刺。

在下從來不畏批評，很少有動於心，故在本報撰稿以來，不曾跟人打過筆仗，今趟也不例外。只是該網台為了攻擊本報，已到了不管邏輯、不理事實的地步，我看在眼裏，覺得殊堪可惜，才出言勸止。對方不停批評本報，其他問題我沒資格代為回應，但日前他們手執本欄一篇題為「西方體制成績拙劣」的文章猛攻，我觀其理據，卻荒謬得教人難以置信，故姑且點撥一下這幫人。

該文說中國與西方同樣面對新冠疫潮，歐美地區死者、病者枕藉，中國則對疫情控制良好，可見西方體制弊病叢生，不如中國之處甚多。而該台的KOL卻批評說，西方國家雖然死者纍纍，但他們生產的疫苗也趁機賺了大錢，既是如此，又怎能說西方的體制遜色？

讀者看到此處，恐怕已覺得這般反智的論調，根本沒有反駁的必要。不過，還是容我耐着性子，像跟小學生說理一樣，向對方解釋清楚吧。第一，賺錢之得，永遠補不了人命之失，譬如用武器大量殺人，軍火商也能從中獲取厚利，難道就代表歐美國家應該馬上展開大屠殺嗎？第二，根據本報產經版的報道，中國科興疫苗上半年的利潤，比西方的輝瑞疫苗還多，原來就連比誰的疫苗更加賺錢，歐美也未必贏得了中國。說實話，該網台的主持人大多不笨，分析其他題材也偶有卓見，但獨獨在談論本報的時候，卻像是失了理性，試問這又何苦來哉？