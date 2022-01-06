去年今日，美國國會山莊爆發暴動，連串衝突導致4名示威者及一名警察死亡，逾140人受傷。一年過去，若干傷口不但未有結痂，更轉趨惡化，美國近日有民意調查顯示，有兩成八受訪者認為捍衞選舉結果而使用武力是可以接受的，有三成四人士甚至同意針對政府的暴力行動有時是合理的。民主燈塔在「美麗的風景線」襯托下，正領受着它過去愛在別國搞顏色革命的報應。

美國第28任總統威爾遜說過：「為了民主，我們必須讓世界安全。」不過，美國人說得出做不到，為了頂着民主爛招牌，反而令世界變得愈來愈不安全，卻是不爭的事實。美國對外輸出顏色革命，配合對別國民主狀況指指點點，施以制裁來達到齷齪政治目的，不是新鮮事，但回力鏢扑中山姆大叔的頭，卻令人精神為之一振，如果普魯士首相俾斯麥尚在人世，也會驚訝「上帝特別照顧醉漢、小孩和美國」的慣例已被打破。

加拿大皇家大學學者迪克遜估計，特朗普可能在2024年贏得大選，並推測美國民主在2025年全面崩潰，這種推測實在太小看特氏的破壞力了。史丹福大學胡佛研究所資深研究員戴雅門在他那本探討全球民主危機的著作中，除詳列了特氏當選後種種威脅民主的所為，更直指早在他未登大位前，美國的情況已轉壞，「我們也很難完整評估特朗普縱容極右派和公開鼓勵肢體暴力所造成的傷害。我們只知道，2016年舉辦過特氏造勢大會的城市，在大會當日發生的攻擊事件比平日多出12%」。

英國社會學家貝特麗絲‧韋伯說：「民主並非謬見的疊加。」觀乎美國竟有逾三成人認為「暴力有時可以解決問題」，可見美國的民主已是謬見的疊加，「2025年全面崩潰」之說，太樂觀了。