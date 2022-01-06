本欄早前指出，美國太空探索科技公司SpaceX推動的「星鏈衞星」計劃，被內地當局指控危害到中國航天員與航天設施的安全，引發內地網民圍攻SpaceX及其老闆馬斯克，可能影響馬斯克旗下的電動車公司特斯拉（Tesla）在內地的業務發展。未知是否為了補鑊，特斯拉近日在內地微博高調宣布，將於新疆首府烏魯木齊開設大型的汽車陳列中心，並在相片中展示「特斯拉愛新疆」等口號，旋即惹來美國本土的批評，令特斯拉兩面受敵，股價亦隨即受壓。

拜登早前才簽署通過《防止強迫維吾爾人勞動法》，禁止美國企業進口新疆貨品，又宣布因新疆人權問題而對下月舉行的北京冬奧實施「外交抵制」，特斯拉此舉難免令人覺得是為求討好中國，而明落美國政府面。有美國反華政客指摘特斯拉協助中國「掩飾種族滅絕和強迫勞動」，有美國製造商及伊斯蘭教組織，更要求特斯拉關閉在新疆的門店。

有分析指出，中美同時湧現大量針對特斯拉的批評，部分源於特斯拉在兩地汽車市場的佔有率增長強勁，威脅其他汽車製造商的利益。尤其在全球環保減碳的大趨勢下，民眾對電動車需求持續上升。特斯拉至今在內地60個城市開設了逾200間門店，中國市場佔其全球銷量超過三分之一。內地汽車製造商近年亦積極開發電動車，但技術和佔有率都與特斯拉有一定距離。

在中美關係持續緊張之際，大型跨國企業如何同時在兩地營運賺錢，如何避免得失兩國的政府和民眾，成了一套極其艱深的學問，之前的英特爾、沃爾瑪、耐克（Nike）以至美國職籃聯盟（NBA）都曾中招。馬斯克不單止是個創科KOL，也是一位精明的生意人，相信他會懂得如何取捨和化解這場危機。