有關立法會會議廳必須懸掛國徽的政治正確問題，筆者於上月27日在本欄發表《國徽須高懸立法會》，不客氣地大聲疾呼，倘新選制選出的第7屆立法會議員，竟然允許在宣誓後拆除國徽的話，簡直是大醜聞，貽笑國際，議員也枉為愛國者代議士；嚴正指出國徽一經高懸後，議員如衞國戰士，守土有責，絕不能換掛區徽。香港立法會的會議廳可參考澳門特區立法會的前例，既掛國徽、區徽，又升掛國旗、區旗。莊嚴的安排布置，具非常重要的國家象徵意義，立法會就是要帶頭做全港市民尊重、遵守《憲法》和《基本法》的模範。

立法會必須高懸國徽的呼聲成為民意的主流，可是也有雜音，而這些雜音又十分離奇，一時有議員說換掛無問題，一時又傳會場背景板是弧形，不能同時懸掛國徽、區徽。更不堪的是，狄志遠議員竟公然說，只掛區徽凸顯兩制、港人治港。更可怕的是，僅從傳媒不多的報道和李梓敬議員臉書的介紹，只看到李梓敬帶頭及何君堯議員和梁美芬議員等發力爭取，另加民間方面只有一些看不過眼的KOL發聲批評，其他新科議員不知何故，竟在大是大非面前噤若寒蟬，「靜」得令人出奇和憂慮。

1月3日深夜，傳來李梓敬在臉書報佳音，匯報立法會秘書處已書面通告議員，根據《立法會行政管理委員會條例》（第443章），在第7屆立法會行管會產生前，3位第6屆的行管會當然成員，即梁君彥、李慧琼和馬逢國留任。他們3位並已經諮詢有關方面意見後，在當天決定於會議廳懸掛國徽及區徽，懸掛的工程在本月12日完成，事件獲得解決。香港各校元旦都依法升掛國旗及舉行升旗禮，立法會遲遲才作出懸掛國徽決定，怠否？