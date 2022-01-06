「望月樓」爆疫風波愈爆愈有，之前6名行蹤不明食客雖已尋回並且檢測呈陰性，之不過，港大微生物學系講座教授袁國勇表示，不排除病毒已流入社區，有理由相信現時已進入第5波疫情。全民抗疫警鐘敲響了！

年近歲晚整單咁棘手嘅「望月樓群組」，政府又指香港出現變種病毒Omicron個案，影響與內地商討免檢疫通關，相信要多等一會才能恢復與內地正常往來。好事多磨，所謂「多等一會」，這一等不知要等到何年何月？香港防疫甩漏，若有小朋友分隔中港兩地嘅家庭，老大在香港跟父母住，小弟在樟木頭跟嫲嫲住，通關之日，會否出現：兒童相見不相識， 笑問客從何處來？

事實上，踏入新一年，全球開局都唔老利，Omicron變種病毒肆虐全球，對經濟復甦構成挑戰，香港通關無望，對旅遊、零售業自然進一步打擊。本報「產評」說得好，國際運輸受打擊，供應鏈緊張，百物騰貴勢必激化通脹。看來迎面而至嘅壬寅虎年，百業仍然「苦」未見盡頭！

香港從元旦起，連鎖快餐店嘅早餐，一蚊幾毫咁加價，一般茶餐廳食碗牛雜麵、牛腩河之類都加3蚊，上水一間老朽食開嘅，已由36蚊加到39蚊，仲唔包嘢飲！其餘如水電費、公共巴士等亦加價。而小市民最低工資維持時薪37.5元不變，下次檢討要到今年10月底前完成，基層想加一蚊幾毫，都真係望到眼出血吖陰功！最慘係疫情似沒完沒了，一疫未平一疫又起，據悉，法國馬賽地中海感染研究中心嘅科學家上月發現新冠病毒新變種，有46個突變，據指這會使變種病毒更具傳染力，更能使疫苗失效。看來，活着的最大目的，就係不停打針！一針一針的打下去，想堂食，屆時可能要打5針！