內地不少大城市都有綽號，如「帝都」北京、「魔都」上海。西安也有一個稱號：「廢都」（語出陝西作家賈平凹的小說《廢都》），只不過，如今「廢都」之廢，不是廢棄，而是廢物、廢柴，原因是最近西安爆發新冠疫情，當地黨政官僚隊伍管治能力之低劣，一再刷新下限，引發全網炮轟。

一句話總結，西安在所有事情上都做到了漏洞百出，走錯了每一步路。核酸檢測系統崩潰，一碼通系統崩潰，物資供應崩潰，應急救助崩潰。市民斷糧求助「快要餓死了」，老者犯心臟病被所有醫院拒收而死亡。而這一切，居然發生在一座千萬人口的大都市。為了逃離西安，有人冒着秦嶺無人區的嚴寒步行8天8夜，有人冒着刺骨冰冷的河水泅渡渭河，有人騎着單車跋涉數百里山路……這被稱為「西安鐵人三項」，當中飽含多少辛酸與無奈。

西安發生的這一切，不是天災，是人禍。自從2020年舉全國之力控制武漢疫情後，內地建立了全世界最嚴密的防疫體系。所以，儘管兩年來北京、上海、南京、大連等地，區域性疫情時有爆發，但都得到及時的控制。尤其是依靠高度發達的互聯網平台，如網上外賣、電商購物、無接觸快遞、遠程網課等，各地都沒有因為疫情影響城市正常運行。

可以說，對於大城市的疫情防控，早已有現成防範，照抄即可。這種情況下，西安的拙劣表現更加充分暴露主政者的愚蠢無能。一是城市治理思維嚴重落後。比如封城之後一刀切叫停快遞外賣，承諾政府組織免費派送物資。這是典型的計劃經濟模式之下大包大攬的做法，看似無所不能，實則極端無能。放着發達高效的電商體系不用，卻要由政府管控一切，而又臨時抱佛腳手足無措，老百姓就只能哀嚎喊餓。

二是管治方式簡單粗暴。為截斷傳染隱患，機械僵化搞封鎖。居民家中斷糧，餓得受不了偷偷外出買饅頭，結果被疫情防控人員圍毆辱罵。有小區將大門用鐵鏈封死、石墩堵死，結果發生火災，消防員只好背着幾十斤重的裝備翻牆救火。更匪夷所思的是，醫院不許接診、藥房不許賣藥。總之，寧肯餓死、燒死、病死，就是不能出現新冠病例。這已不是因噎廢食、本末倒置所能形容的。三是將大量精力放在刪貼、禁言、維穩上。以前常常批評頭痛醫頭、腳痛醫腳，西安則是頭痛封嘴、腳痛封嘴，不去解決問題，而專門去解決提出問題的人，百姓稍有不滿，就被扣上「給國家添亂」、「抹黑城市」等帽子。

疫情如一面照妖鏡，照出一部現實版官場現形記。西安是內地僅有的九大國家中心城市之一，官僚集團的尸位素餐、庸碌無為，將歌舞昇平的假象擊破粉碎。鄧小平有句名言「誰不改革誰下台」，現在的流行語是「不換思想就換人」。如今，西安當地只是拉出兩個區委書記、區長祭旗來敷衍輿論，這豈能杜天下悠悠眾口？