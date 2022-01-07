正論：疫潮席捲政界　防疫意識鬆懈

新冠疫情勢兇夾狼，偏偏個別高官漠視疫情風險，在港府揚言「第5波疫情已瀕臨界點」並推硬「疫苗氣泡」之際，包括民政事務局局長徐英偉在內逾10名政府官員，竟在1月3日晚如常出席百人晚宴，結果與會者有人確診爆發疫慌，徐英偉被送往竹篙灣隔離。特首林鄭月娥昨晚現身解畫，點名對徐英偉失望，但局長是否需要問責下台，繼續避而不談。

儘管政府在1月3日當天還未下達何時推行疫苗氣泡和收緊社交距離措施，但當時「望月樓群組」已不斷擴大，高官亦事先張揚極有可能在農曆新年前規定市民接種第一針，惟全城人心惶惶之際，議員和高官們卻彷彿不當一回事，當晚照樣到灣仔出席某港區人大代表舉辦的生日派對，現場約有百名賓客，其後有一名女出席者初步確診。出席官員計有徐英偉、警務處處長蕭澤頤、入境事務處處長區嘉宏等；出席的議員則有陸瀚民、邱達根、陳仲尼等。至於陳仲尼及其助理與初步確診者接觸後，其助理曾到過立法會，意味病毒隨時殺入官場以至立法會。

林鄭聲稱，對於疫情期間有多名官員出席聚會感到失望，但其餘人士均是短暫逗留便離開，且大都是在該名初步確診者到場前已經離開，唯獨徐英偉留足全場，故對他特別失望。另外，區嘉宏則因逗留地點與確診者有距離，仍要留待衞生防護中心追查；其後再有發展局政治助理馮英倫需要送檢。但總的而言，即使這些官員並未明確觸犯防疫條例，卻予公眾「只許州官放火，不准百姓點燈」的欠佳觀感。最令人擔心的是，他們僥倖不受感染則已，一旦有人中招，勢必牽連極廣，最壞情況甚至令立法會及政府癱瘓。

這絕非危言聳聽。港府一直強調Omicron變種病毒傳播速度比Delta快數十倍，而從「望月樓群組」及「空姐群組」受波及人數觀之，一傳十、十傳百、百傳千已是不爭的事實。實際上，今次病毒之所以殺入官場，據悉該名初步確診者正是「空姐群組」的家人，這個空姐群組早前已傳染屯門測量師，可見病毒傳播縱橫交錯、極速極廣。作為問責高官，在疫情吃緊之際醉心酬酢，吃喝玩樂，模樣實在難看。徐英偉上任至今建樹欠奉，卻率先跑出成為官場被送檢的第一人，何止林鄭失望，全港市民同樣極度失望。

一節見則百節知，港府防疫錯漏百出，高官輕視疫情風險，在在反映這個政府由上到下皆冇心冇肺冇靈魂，防疫只知折騰食肆、折騰市民，卻從來不會反躬自省。目前已有官員須坐疫監，並牽連數以百計的人須接受檢測甚至隔離，推而廣之，要是一所警署或一所消防局內有人染疫，隨時整個局的人都受影響，屆時連地區治安和消防都呈真空狀態，簡直不堪設想！

外國已有數據指出，Omicron傳播速度雖快，但病徵相對輕微，大部分患者不需入院也能痊愈。由此可見，港府是否需公布更多詳情，例如本港Omicron患者的重症比率和死亡比率，再就防疫鬆緊作出調整？