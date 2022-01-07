功夫茶：鼠患何來有改善　食環官僚不知恥

新冠疫情爆到似大江一發不收！咁，香江老鼠又係唔係多到一發不收？多到食環署年年公布整體鼠患參考指數，攞個數字出嚟揚一揚，廢噏幾句，以為多層紗紙隔層風，就面不紅氣不喘宣布：指數反映有所改善，公眾地方鼠患並不普遍！

呢嗱！食環署尋日公布，2021全年整體鼠患參考指數為3.1%，指數較2020年嘅3.6%為低，屬一級水平喎，反映公眾地方鼠患情況並不普遍，惟去年收集嘅老鼠數字，較前年上升超過一成，收集到嘅死鼠和捕獲嘅活鼠為67,182隻，較2020年嘅60,860隻為高。唓！又話指數反映鼠患「並不普遍」，咁為何又捉多咗老鼠，市民又經常見到鼠蹤？唔通食環署忽然神勇，滅鼠組又唔蛇王，遂令「整體而言情況大致受控」？

咪傻啦！從過往嘅經驗，大家都知道鼠患指數即使錄得跌幅，亦唔代表老鼠已銷聲匿迹甚至減少；各位，食環署以老鼠咬噬生番薯嘅頻密程度估算鼠患指數，未必能準確反映真實情況。試想想，當街市、後巷等滿是美味食物，又豬殼又冰鮮雞，即使殘羹剩飯都好好味，你話老鼠會否傻更更懵盛盛走去食生番薯？

嗱！喺油尖旺、深水埗、灣仔一些街市、熟食小販市場等地方，老鼠多到好誇張；至於油尖旺區滿布舊樓，當中不乏三無大廈和劏房，本報記者曾走訪過一些舊區天井或後巷，輕易拍到老鼠日光日白都大剌剌出來搵食！所以話鼠患指數與實際上居民嘅判斷有明顯落差！阿哥，呢頭食環署話深層清潔街市，嗰頭本報記者實地考察，一樣見到碩鼠周圍走，所謂「鼠患大致受控」，係咪講佢哋仲未好似噬豬殼咁爬到你身上咋？

咁講喇！食環署養一大棚人滅鼠，接到投訴年逾萬宗，年燒逾2.5億個大洋捉老鼠，捉隻老鼠又話要成4,000個大洋！依家除咗死撐「鼠患指數有所下降，公眾地方鼠患不普遍」，其實，無非吊頸鬼搽粉，死要面啫！

食環署年耗以億元計滅鼠，話就話「整體大致受控」，而市民大眾就整體感受唔到「如何受控」！之不過，食環署點都要虛晃幾招，好似話與機電工程署籌備喺荃灣楊屋道街市行先導計劃，透過應用物聯網技術部署無線動態傳感器、捕鼠器及鼠餌盒等，加強監察街市內嘅防鼠滅鼠工作。至於新鮮糧食店處理運送至其持牌處所嘅肉類或家禽，食環署自本月開始陸續喺牌照中加入新持牌條件，規定須直接送進處所內。功夫茶祈望官僚咪花臣多多，又係周身郁、扮忙碌！呢頭話「有改善」，嗰頭老鼠自由行穿街入屋，咁嘅「改善」，年年行禮如儀，官僚究竟知個「恥」字怎寫嗎？