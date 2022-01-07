世界視線：五常發聯合聲明　烏克蘭瑟縮發抖

烏克蘭及台海局勢波詭雲譎之際，中、英、美、法、俄5個聯合國安理會常任理事國在今年首個工作日，即發表關於防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明，重點包括：核戰爭打不贏也打不得，核武只應用於防衞、防止戰爭、懾止侵略，不將核武瞄準彼此，堅持防止核擴散，推動核裁軍和軍控談判。

輿論認為，五常此刻作出重要承諾，可謂對劍拔弩張的歐洲局勢、緊張的亞太形勢釋放了積極信號。但在未來的日子，當涉及五常國家的重大利益，相信它們難以做到毫無保留地信守這份承諾，個別國家甚至會不擇手段，因為誰都不想失敗。但在現階段，聯合聲明目的就是劃清底線、禁止核戰的意思，即是為即將到來的常規戰掃除障礙。

俄羅斯總統普京向來忌諱北約東擴，若北約成功在烏克蘭展開部署，所射導彈數分鐘內便能擊向莫斯科。俄國對此絕對不能容忍，於是製造戰爭危機阻止烏克蘭入北約，現時俄國大軍繼續集結西部邊境，與烏克蘭交戰看似一觸即發；烏總統澤連斯基知道難以匹敵俄軍，為求自保，於是不斷渲染俄國威脅論，以獲取北約及美國的防衞承諾。

烏克蘭問題令美俄關係勢成水火。拜登早前警告，一旦俄羅斯入侵烏國，美國和盟友將作出「果斷回應」。結果有關美俄爆發核戰的風險再被炒作起來，有歐洲權威網站更在去年最後一天發表「為何美俄戰爭不可避免地會是一場毀滅全球的核戰」，指一旦雙方開戰，俄國會選擇發射核彈頭攻擊美國，以削弱美國和盟友的核報復能力，為全球帶來毀滅性破壞，令不少網民擔憂不已。

連月來美俄在烏克蘭問題上「無咩偈傾」，爆發局部戰爭似乎只是時間問題，但雙方又懼怕「收唔到科」，於是拉攏其他五常國家一同發了個不打核戰的聲明。五常之間互不使用核武，他們之間也可能不會發生直接軍事對抗，但不代表五常不會對其他國家動武。事實上，隨着烏克蘭局勢白熱化，而中美在台海、南海的鬥爭也愈演愈烈，五常聯合聲明聽起來不是止戰，更加像是宣戰信號，東歐、中東、台海皆可能隨時爆發戰火。