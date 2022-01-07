同樣的問題：烏克蘭會否有戰爭？美國與西方的輿論是指俄羅斯計劃於今年2月發動對烏克蘭的侵略，理由是俄羅斯屯兵10萬在境內靠近烏克蘭的邊界地區。俄羅斯總統普京的說法是俄國有權在國內調動軍隊，這是為了保土衞國，防範外來的侵略。俄羅斯反而透露出北約在烏克蘭駐軍上萬，美國則有幾千兵力在烏。這應該還未完全包括美國等在烏國的僱傭兵，以及烏國右派武裝民兵中來自美國的成員。

俄羅斯的屯兵與美國、北約等的駐烏軍隊是不同的目的。俄國是防衞，或許有進攻的可能性，但現時未見。美國、北約駐兵於主權國家烏克蘭，是防衞烏克蘭，抑或是把軍事勢力伸延至烏克蘭呢？這與北約、歐盟東擴，在波蘭、羅馬尼亞以至波羅的海國家部署導彈等攻擊武器，怎樣看都是有軍事擴張威逼俄羅斯的目的。

美國、北約的軍力擴至俄羅斯邊境，俄羅斯怎能不作防範而調動軍隊應付呢？普京透露，美國等計劃在今年2月進攻烏克蘭東部俄裔地區。早先美國揚言俄羅斯軍隊會在2月侵略烏克蘭，便是製造假象，以便美國與烏克蘭政府出兵時，可用反抗俄軍入侵的虛假藉口。烏克蘭俄裔武裝與烏國政府軍交壤處，近月已不停地有軍事衝突，似乎便是為2月美國發動攻勢作預備。

普京的立場似是準備在烏東痛挫美國與烏克蘭政府軍。若力有不逮，俄軍相信會以志願軍名義入援。俄羅斯的目的是守衞着烏東和克里米亞半島，便足以牽制美國在烏克蘭的勢力，不讓美國控制烏國全境而可進一步威逼俄羅斯國內。美國在烏東戰勝則俄國要在歐洲戰線全面撤退，美國並可用北約在格魯吉亞等俄國南部腹地進攻。剛剛哈薩克斯坦的顏色革命，一是牽制俄羅斯，方便美國在2月進攻烏東。二是若烏東勝利，美國更可如2014年進侵烏克蘭那樣，在哈薩克斯坦培植親美政權，使俄國腹背受敵，也可斷中國中歐班列、中亞班列的鋼鐵絲綢之路，戰略意圖極其惡毒。

對於俄羅斯來說，烏東之戰不能輸，敗則全局失敗，勝則美國在歐洲亦會有骨牌效應而全局失敗。關鍵是美國敢不敢打（用僱傭兵+烏克蘭右派武裝與政府軍+美軍等外國特種部隊與顧問），打能否打勝，或許歐洲大勢將在此戰中決定，其歷史意義應勝於19世紀的克里米亞之戰。