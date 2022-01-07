香港的反中亂港勢力，從來就是一群「語言的巨人，行動的矮子」。說他們是「語言的巨人」，是因為他們在英、美培養下，一登場就是滿嘴「高大上」的說詞和口號，甚麼民主呀，普選呀，自由呀，法治呀，人權呀，國際標準呀，世界潮流呀，時代使命呀，普世價值呀，說得天花亂墜。說他們是「行動的矮子」，這要透過現象看本質，分階段看待。

剛開始的時候，面對強大的中共和中央政府，他們是膽小如鼠的，其「追求理想目標」和「車大炮」的行動是小心翼翼試着來的，把身段放得頗為矮小，裝成很溫和、理性、有教養。那時的北京對實施「一國兩制、港人治港、高度自治」盡量寬鬆，對反對派的潛在破壞力不放在心上，對他們高喊實現的「高大上」目標也沒吃準，覺得「一國兩制」不至於被這些東西顛覆，香港又在眼皮底下，北京又管着國防和外交，有解放軍駐守，他們是掀不起大浪的，於是對反對派提出的「訴求」認為「無傷大雅」，盡量滿足。

中央的寬鬆和包容，讓反對派以為自己很厲害，是「中共怕了他們」，是北京害怕國際社會、國際輿論、國際影響不好。於是，為了加快實現目標，最好能夠「一戰定江山」，反中亂港勢力的行動快速升級，開始在立法會玩「拉布」、「攬炒」，搗亂破壞，在社會上發動暴亂，搖身一變從「行動的矮子」成了「行動的巨人」，囂張不可一世。不過，他們似乎成了「行動的巨人」，並不代表他們內心有多堅韌，精神有多無畏，膽魄有多強大！他們的忽然行動膽大妄為、無法無天、兇狠殘暴，是被驕縱的結果，是以為「全世界都拿他們沒辦法」，是覺得自己無敵於天下也。

然而，他們實乃不堪一擊。2020年中《港區國安法》一出，他們立即崩潰，四散而逃。他們不但力量崩潰，而且精神崩潰，回到矮子和鼠輩之狀也。