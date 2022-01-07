弗備難，難必至。因為國泰航空機組人員違反防疫規定，令變種病毒流入社區，引發本港第5波疫情，苦守多月的本地「清零」斷纜，防疫回到起點，一切從頭做起，剛剛有點起色的經濟勢必打回原形，這豈止是累街坊，簡直是累全港。特首林鄭月娥對國泰表示「非常不滿」，國泰則惺惺作態公開道歉，這有甚麼用？如果「不滿」及「道歉」能解決問題，香港何至於弄到如此地步。

頭腦稍為正常的人都知道，機組人員是高危群組，不能任其自出自入。偏偏港府高官頭腦不正常，一直對國泰放任自流，不僅豁免機組人員檢疫，更容忍其一再違規。去年12月中旬，一名國泰男機師成為本港首個確診感染Omicron病毒的例子，意味危機已經逼近，奈何港府無動於衷，依然中門大開，沒有採取任何補救措施。這次因為機組人員違規，終於引發奇災巨禍，國泰無疑是罪魁禍首，難道港府就沒有責任？在此之前，許多人不能理解為何內地遲遲不願與香港恢復通關，如今才明白，內地不是不願恢復通關，而是始終信不過港府。

人們不能不懷疑，港府內部無間道也許壓根兒不想通關，正如那班黃絲一樣，恨不得兩地永遠隔絕，如今求仁得仁，這也許正是他們最想見到的結果。所以從陰謀論角度看，香港疫線一再失守，而且頻頻犯低級錯誤，極可能是有人刻意放鬆防疫或製造漏洞，以達到攬炒目的。別以為這是天方夜譚，堡壘往往從內部攻破，這年頭甚麼事都會發生。

黃台之瓜，何堪再摘。目前全球經濟形勢並不樂觀，國際供應鏈緊張，通脹惡化，歐美日子固然不好過，內地經濟也面臨下行壓力，香港更不可能獨善其身。本來寄望通關能帶動人流物流資金流，刺激如一潭死水的經濟，沒想到臨門脫腳，不僅通關無望，連年關都不知怎麼過，尤其是飲食業和零售業，箇中苦況可想而知。因為個別人違規，連累750萬人，這筆帳怎麼算？各行各業的損失誰能彌補？

內地每逢爆發疫情，相關官員都會被問責，輕則降級處分，重則撤職查辦。最近西安部分地區防疫失守，當地區委書記和區長被撤職。反觀香港疫情爆完一波又一波，卻沒有任何官員被問責，莫非這就是「一國兩制」？古人說得對：德不稱其任，其禍必酷；能不稱其位，其殃必大。