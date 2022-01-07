第5波疫情全面爆發，空少群組之後又有空姐群組，港府前一日還表示不會收緊禁聚令，第二日即自打嘴巴，連晚市堂食都一刀切禁禁禁！飲食業失去黃金檔期血本無歸，連一向支持政府的藍色飲食集團老闆亦語帶不滿，直指旗下酒樓已有50組預訂酒席受影響，若政策持續，連農曆新年檔期的生意都泡湯，員工人工都要減半，過一個慘情新年，「飲食業一直聽話，我哋即做又最快做，兩年來最配合、最乖，又話打針就無事，但換來呢？一有事就停食肆先，飲食業受晒，停飛又唔見咁快！」簡直聞者心酸。

其實普羅市民又何嘗明白，為何抗疫就連飯都不准堂食？若真是出於防疫需要，不如索性全港大停市兩星期，學習武漢封城模式，長痛不如短痛，總好過無了期拖拖拉拉，全城痛苦。更有甚者，今波疫情的罪魁禍首擺明就是國泰航空，運房局無力駕馭大企業彰彰明甚，面對港鐵如是，面對國泰也如是，要罰要問責，第一個應是陳帆「人頭落地」，偏偏林鄭繼續包庇，一味小罵大幫忙，絕口不提陳帆，連國泰都僅需交個報告搪塞了事，遑論被法律追究。

都說香港回歸後亂象叢生，從來都是人的問題。正因為港府軟弱無能，甚至狼狽為奸，放任反中亂港勢力，終致黑暴爆發；放任港鐵無王管，終致沙中線豆腐渣醜聞不斷；放任國泰店大欺客，終致疫情來襲，牽連全港，沒完沒了。

事實上，國泰為了逃避旗下人員坐疫監，不惜使出「客機去、貨機返」賤招，皆因貨機機組人員不用閉環式管理，可獲免檢疫，才會出現貨機也有空姐空少的荒謬一幕。播毒機組人員必須被法律追究，受損行業更應聯合起來向國泰民事索償，陳帆此等廢官鞠躬下台，免再貽禍香港！