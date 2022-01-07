天要下雨，娘要嫁人，會來的始終會來，那是無可如何之事。新冠肺炎變種病毒Omicron肆虐全球，美國每日確診個案曾突破100萬人，歐洲多國的患者人數也迭創新高，香港再想維持本土零感染，大抵是不可能的事。如今特區的第5波疫情到了爆發邊緣，情勢緊急，故管治班子不惜打倒昨日之我，幾天前才否認會禁止飯館的晚市堂食，現在已改口，並由今天起實行新的規管措施。

面對新一波疫情，市民固然需要小心，卻不必過分擔心，香港勝在有中央支持，要疫苗有疫苗，要專業意見有專業意見，再難應付的疫患，相信也能安然度過。疫情爆發兩年來，很多人時時繃緊神經，如履薄冰，長此下去，將來疫患完結，你可能一絲病毒也不曾沾上，卻弄出了精神病，那可不是鬧着玩的。

早一陣子，本土確診人數長時間清零，但筆者身邊好些朋友，到飯館用餐，一直是自備碗筷，到別人家中串門，也是自攜水杯、拖鞋。我看在眼裏，也覺得好笑。

在下是唸歷史出身，看過古代瘟疫期間的好些故事，接觸多了，發覺人的命運很奇妙，走背運時，要防也防不了；要是死神沒相中你的，卻想求亦求不來。以往的中國常有疫禍，有時候一家老少都病歿了，獨剩一人，此人覺得與其孤苦，不如一併去吧，於是特意走入瘟疫重災區，日夜照顧病者，希望自己也能盡快染疫。不過，哪怕他對病者連擁帶抱、口臉相對，但是要染不上病的，終究還是染不上，到疫情結束，自己也就存活了下來。

歷史上這類例子多不勝數，有時看多了，人生就會釋懷。當然，這並不代表咱們不須防疫，而是說，不必為了防疫而把自己弄得神經兮兮。