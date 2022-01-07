正當港府日前還在針對網傳的「6時後不能堂食」闢謠，說時遲那時快，今日起所有食肆晚上6時後已不能堂食了。新冠變種病毒Omicron傳播速度雖快，但港產官僚變化的速度也不亞於病毒。

「過去24小時發生的事令我們非常不安心，亦沒有信心」，當林鄭宣布因為出現沒到過高危地區、沒到過望月樓的屯門測量師確診個案，加上有與確診者密切接觸人士登上了一艘郵輪，情況變化得太快了，所以周二才剛說完無意收緊社交距離的她，周三即很「果斷」地推倒自己。有沒有餐廳東主因為林鄭前一天宣布疫苗氣泡正式實施日期為下月24日，因此信心十足地訂了食材應付團年飯訂單，如今卻只能有舖有員工有食材，卻沒有未來而悲嘆？答案已在新聞報道中揭曉。這些承受無妄之災的東主、訂枱食客，本段開首的林鄭發言，何嘗不是他們內心寫照。

值得留意的是，衞生防護中心周三開記者會，推測屯門測量師疑在維園被相隔20米的染疫國泰空姐跳舞阿媽所傳染，但專家袁國勇即晚卻指兩人應是在差不多同一時段，到餐廳吃早餐時，因店內未有開啟鮮風系統，因而令病毒有機可乘。現在身懷兩個「沒有」的屯門測量師感染源頭終於真相大白，收緊了的社交距離措施是否有點未查清楚便「緊張大師」呢？最諷刺的是，兩人是吃早餐時感染的，晚市禁堂食是否太緣木求魚？

既然鮮風供應欠佳是病毒傳播的一大隱患，實事求是的做法是加強巡查，但揚言Omicron爆發已處於臨界點的港官，除了將監管不力的責任乾坤大挪移，只識對國泰管理層表達強烈不滿，要求就着有機組人員違規外出，令Omicron進入社區「寫報告」外，港產官僚又做過甚麼對症下藥的抗疫工作呢？