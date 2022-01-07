昨日談到馬斯克旗下的電動車公司特斯拉（Tesla），因為高調宣傳在新疆開設展銷中心，而遭到美國的反華政客和組織炮轟。但由於美國的相關法律，僅禁止美國企業採購新疆生產的貨品，或限制他們與某些被指有份打壓維吾爾人的內地企業及官員往來，沒有禁止美國企業直接投資新疆或在當地營銷貨品，因此特斯拉在新疆的業務並沒有違法。

美國的反華勢力會否推動修例，進一步禁止企業到新疆投資或行銷呢？相信就不會了，因為這會嚴重損害美國企業的利益，令他們無法繼續向新疆民眾大賣漢堡包、炸雞、可口可樂和iPhone等。這一點馬斯克早就看得通透，因而夠膽大肆宣揚在新疆的業務，並將來自美國本土的指罵批評，換成用來討好中國政府和消費者的免費廣告。

美國對別國的經濟制裁行動就是如此矛盾，一方面希望達致其政治、外交及軍事目的，另一方面又要顧及美國的本地就業和大型跨國企業的利益，而後兩者的利益往往又互相衝突，導致部分制裁措施表面看似很強硬及嚴厲，但實施起來原來又有種種寬限和豁免，政治、經濟與商業上的考慮錯綜複雜。

又例如，美國近日批評中國對立陶宛進行經濟脅迫，以懲罰對方種種暗撐台獨、企圖製造「一中一台」的行為，但美國又不斷以政治理由對中國、俄羅斯、伊朗、北韓、緬甸及白羅斯等最少半打國家實施經濟制裁，難道這又不算是經濟脅迫？

立陶宛總統日前忽然承認，容許台灣當局以「台灣」名義開設代表處是錯誤決定，與強烈親美反華的立陶宛總理公然唱反調。不過，這並不是單純的中國「經濟脅迫」結果，而是出於國內的政治及選舉考慮。總之政治與經濟，從來都是糾纏不清。