「我也是從農村出來的，對貧困有着切身感受。」國家領導人元旦賀詞這句話，深深打動了筆者，內心深處感到很溫暖，因為自己是貧苦出身，特別被牽動感情。試問當今世上，有哪個大國領袖知道民間疾苦？

早前最低工資委員會換屆，只不過新瓶舊酒。上屆委員會的最大「貢獻」，是令最低工資時薪37.5元維持4年不變，沒調整，也拒絕兩年一檢改為一年一檢。一任下來，還博得勞福局局長羅致光代表政府給予高度肯定的嘉許評價。火滾的是，全港低薪員工連續4年實質減薪，只得一個「嬲」字，全港勞工團體領袖只得一個「怒」字。

最低工資凍結4年，可是升斗市民的生活開支卻年年在加。月入數十萬元養尊處優的問責高官，出入官車代步，政府司機全天候服侍，特首林鄭連搭港鐵用八達通也不懂，廁紙也不知哪裏買，怎識民間疾苦？怎會有同理心同情心？羅致光雖起步社工界和民主黨，可惜象牙塔及鐵衙門已使其蛻化為特權階層了，哪有社會工作的味道。

今年元旦起，香港所有具壟斷性質的公共和交通服務，齊齊帶頭加價加費，勢必掀起加風。中電和港燈齊加電費，分別上調5.8%及7%；新巴、城巴及九巴聯營過海的巴士路線，平均加幅約3.2%；政府作為大股東的港鐵月票折扣優惠完結，而3.8%的特別車費回贈優惠6月底結束，即變相加價；香港電車也申請加價11%；政府的公共交通費用補貼由元旦起回復舊制，上限由500元減至400元；筆者日常幫襯的街坊小店，大麥包每個由12元加至15元，一般50元的午餐、常餐也加3至5元。

全港市民在百物騰貴中掙扎，生活艱難，請問高官們有感覺嗎？議員們知道嗎？