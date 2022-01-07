笑看天下：打了一針願望仍泡湯-施友朋 評論員

年關難過年年過，今年恐怕未必，同文叫「香港人，虎年睇路！」老朽唔使睇路，每見到啲無能高官忽然出嚟開記招，就知香港又要觸霉頭矣！庸官無能，牛棚困貓式嘅外防輸入，內防擴散又張弛無道，擴疫苗氣泡谷針，早前又關閉多間疫苗接種中心，搞到打針市民大排長龍！呢個冇靈魂政府，政策五時花六時變，生為港人，一夜回到抗疫最前線，豈能不痛苦？

第5波疫情一發不可收拾，如山洪暴發，洪水氾濫！今日起關閉包括酒吧、美容院、健身室在內嘅15類表列處所；阿哥，剛移開鹽水包嘅酒吧、健身室等，一夜又回到ICU，認真慘情！至於食肆傍晚6時後禁止堂食，又要靠外賣撐住！

老朽活到這把年紀，依然熱愛生活，喜歡寫字，皆因為吃！人生最隆重嘅事情，都必須體現在吃上。老朽置面癱、生死於度外，勇敢的邁出第一步：打了第一針！無非怕疫苗氣泡一實行，連晨早外出飲早茶睇《東方日報》嘅樂趣都冇，活着，還有啥樂趣？豈料，這第一針無奈打了，睇怕同孫仔酒樓食團年飯嘅願望仍要泡湯了！

庸官同專家又廢噏甚麼未來兩周「落重藥」，待爆發危險期一過，市民又可安樂過年啦！之不過又自欺欺人買重保險：若然失守，新一波疫情可能要3個半月先可以平息，與內地通關亦有機會告吹！第六感話畀老朽知：失守機會高達99%！

一禁堂食，餐飲業界已知慘慘慘，預料一周內業界損失可達10億元，若疫情持續兩個月，損失將高達80億元。老朽打了第一針，餘生計劃是：生日，一桌；交完稅，一桌。稿繼續寫，吃。老婆走佬，也吃！如今疫情兇猛，復甦斷纜，經濟崩塌，百業打柴，加上百物騰貴，虎年，一個字：「苦」也。