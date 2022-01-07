包括筆者在內的第7屆立法會全體90名議員，在本周一順利宣誓就職，展開為期4年、任重道遠的議員任期。對於有人表達今屆立法會選舉的投票率相對以往偏低，地方選區投票率只有三成許的意見，其實在自稱最為民主自由的美國，其地方政府及地方議會選舉投票率一般都低於三成，在個別選區更只有一成多以至低於一成，原因包括社會氣氛平穩、缺乏重大政治議題或醜聞、候選人立場相近等，都會影響選民的投票動力。

《港區國安法》實施後，香港社會迅速恢復穩定和秩序，對各項經濟民生議題的討論亦回歸客觀理性，不再事事政治化及充斥謾罵抹黑；在完善選舉制度後，成功通過資格審查及取得足夠選委提名的候選人均屬「愛國愛港」，過往擅於煽動民情的反中亂港政客不能參選；再加上多個具地區實力的傳統泛民黨派沒有派人參選，部分參選的非建制人士本身缺乏支持度；這些都是影響選民投票意欲的因素。

不過，若從結果觀之，今次選舉絕對不能說是不成功。首先是全部90個議席都有競爭，無一自動當選。其次是拉票、投票與點票過程相當順暢，沒有出現上次區議會選舉的暴力及脅迫行為，也沒有任何中央「欽點」或干預的指控。最重要是最後選出來的90位議員，來自不同界別、黨派、階層與地區，有新有舊、有男有女、有年長也有年輕，充分體現了均衡參與的原則。

有別於西方的政治選舉制度及較以往低的投票率，是否就反映了有關制度的好壞，是否就代表了該制度不能為市民做事？答案無疑是否定的。正如國務院的《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書指出，香港在英國殖民管治下基本上沒有民主，港督是由英國政府單方面任命，沒有任何選舉授權，卻集香港行政與立法大權於一身。

立法會的前身立法局，除了在臨回歸前幾年引入了有限度的選舉，在其他時間所有議員都是由港督委任，當中大部分更是官守議員，不僅是行政主導，而且是行政指導立法、行政立法合一。雖然缺乏民主選舉，但當時大部分港人並不抗拒有關制度，底因是當年香港經濟長期增長，市民生活持續得到改善。

事實上，《基本法》原先設計的特區政治制度，很大程度參考了回歸前香港的制度，希望可複製其成功經驗，並在切合香港的實際情況下，循序漸進地增加其民主選舉成分。可惜在實踐過程中，原本行之有效的制度因種種理由變了型、走了樣，致使中央需要出手撥亂反正，完善相關制度。

筆者因此認為，特區政府與新一屆立法會的首要工作，並非再多花唇舌去宣傳新制度的好處或提升投票率，而是要快速、有效地改善香港的經濟和民生，解決房屋、青年及貧富懸殊等深層次問題，讓普羅市民切實感受到生活得以改善，這樣政府、議會及新制度的認受性和支持度自然會提高。