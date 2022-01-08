世界視線：後花園相繼起火　俄羅斯應接不暇

踏入2022年，全球仍然亂象不斷，俄羅斯的「後花園」也再次起火。位處中亞的哈薩克斯坦連日來爆發大規模騷亂，示威者打着「反腐敗、反液化天然氣價格上漲」口號，衝擊及縱火焚燒總統官邸和阿拉木圖市長辦公室，多個城市陷入癱瘓。流血衝突造成最少逾1,000人傷亡。總統托卡耶夫指國家受到外部侵略，獲得俄羅斯為首的集體安全條約組織派遣維和部隊平亂。

哈薩克是中亞人均收入最高的國家，但近年在新冠疫情衝擊下，經濟發展嚴重受挫，通脹高企，令民怨愈積愈多。結果因液化天然氣價格上漲而起的抗議，演變成席捲全國的政治騷亂。被指壟斷產油行業、家族控制國內大部分經濟的前總統納扎爾巴耶夫成為眾矢之的，在東部城市塔爾迪庫爾干，有示威者甚至推跌及破壞他的銅像。

克里姆林宮發言人佩斯科夫指出，俄方反對任何從外部對哈薩克騷亂的干涉，並批評有關行為旨在以暴力手段破壞國家安全和完整。儘管莫斯科未有指名道姓，華盛頓卻急急跳出來否認自己是幕後黑手。白宮發言人普薩基呼籲當地政府和示威者克制，之後此地無銀地表示，「俄羅斯有一些關於美國在背後支持的瘋狂說法，但這明顯是標準的俄羅斯假訊息劇本一部分」。

雖然華府極力否認自己涉事，但耐人尋味的是，美國駐哈薩克大使館官網早於上月中就發布一條關於哈薩克將發生暴動的訊息，明確指出主要城市努爾蘇丹、阿拉木圖、希姆肯特的地標會進行活動，並列出要求政府辭職等抗議目標。上述貼文內容和目前當地的事態發展驚人地相似，自然令美國又惹來策動顏色革命之嫌。

自從塔利班重奪阿富汗政權後，俄羅斯因應中亞局勢變化，已經舉行多場集體安全條約組織演習。目前俄羅斯在烏克蘭邊境集結大軍，同時要支援受到歐美制裁的盟友白羅斯，詎料哈薩克又陷入亂局，令俄國被迫多線作戰。對於中國及俄羅斯而言，哈薩克是非常重要的鄰國，對北京而言更是「一帶一路」橋頭堡兼與新疆接壤。且看俄羅斯高調介入，能否在短時間內平定亂局。