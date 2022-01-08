正論：對付市民最賣力　防疫偏當耳邊風

第5波疫情以迅雷不及掩耳之勢席捲全城，不明源頭個案持續增加，部分群組更驚現三代、四代傳播，但都不及涉及眾多高官和議員的「洪門宴群組」震撼。昨日又增加多一名與會者初步確診，過百名賓客須送往竹篙灣檢疫，消息指包括警務處處長蕭澤頤、廉政專員白韞六等。顯而易見，這波政界醜聞如雪球般愈滾愈大，已演變成管治危機，港府防疫寬己嚴人，醜態百出，激發的民怨非同小可。

「只許高官赴宴，不准百姓堂食」激起天怒人怨，事隔一日，「洪門宴」涉及的官員已由林鄭最初公布的10人增加至起碼13人，有指全晚賓客人數多達170人，加上以自助餐和流水席形式設宴，賓客沒有固定座位，令追蹤疫情更困難。昨日便新增一名曾出席宴會的港台女主持初步確診，由於她和丈夫聲稱當晚近九點半離開，即未必跟日前初步確診37歲女子出席時間重疊，意味傳播鏈不止一條，結果出席過派對的人全部都要送檢。而立法會早上報稱有19名議員參加派對，下午再多一名議員通報去過，令涉事議員起碼有20人，隨時影響下周立法會本屆首次大會的召開，正好應驗了昨日本報「正論」所言：「最壞情況甚至令立法會及政府癱瘓！」

其身不正，何以正人。事件涉及眾多高官名流和立法會議員，情況令人憤怒。須知晚宴當日雖然仍未收緊社交距離措施，但「望月樓群組」正不斷擴大，第5波疫情已瀕臨界點，食衞局局長陳肇始事先張揚農曆新年前極可能推出「疫苗護照」，並煞有介事呼籲市民不要參加人多活動、減少聚會。市民不斷遭受政府疲勞轟炸，高官偏偏當成耳邊風話之你，最緊要「P照開，舞照跳，酒照飲」，模樣極之難看，簡直豈有此理！

未幾港府即收緊禁聚令，昨日起食肆禁晚市堂食，表列處所需要關閉，飲食業和商界損失慘重。港府一不嚴懲國泰縱容機組人員播毒，二不向防疫無能的廢官問責，為何每次爆疫，都要市民和業界埋單？現在更弄出一個愈演愈烈的「洪門宴群組」，社區隱形傳播鏈愈爆愈多，連一些「藍色」飲食集團也忍不住怒轟政府，林鄭昨日竟全日「龜縮」不聞不問，真教惶惶度日的市民情何以堪！

這就難怪，有人怒斥港府種種措施都不是為了防疫着想，純粹與民為敵，對付市民，目的就是要搞到社會不安，民怨四起，天下大亂，實現某些人期待已久的「與病毒共存」，中港永久隔絕，達致全城攬炒的目的。

別謂這是陰謀論，事實是本港疫情明明相對平穩，本地疫情早已清零，偏偏港府硬要中門大開任由國泰「客機去、貨機返」賤招免檢播毒，由去年11月開始接連有機師確診，竟然還未敲響港官麻木的神經，最後終由一位空少加一位空姐完成「引毒入港」之舉。現在群組感染爆完一個又一個，一晚多處封區已是等閒，昨日更有一名超市理貨員初步確診，疑屬不明源頭感染，說是「疫火四起」也不誇張，港府所謂用兩星期遏制疫情已屬妄想。不管市民如何努力防疫，如何恪守防疫要求，有如此一個政府搞破壞，一切都是徒勞。

實際上，以Omicron傳播速度極速極廣觀之，竹篙灣檢疫中心肯定很快爆滿，港府打算怎麼辦？為今之計，港府必須調整防疫政策，開誠布公，公開Omicron的重症比率、死亡比率、痊愈比率是多少，好讓市民心中有數，而不是一味瘋狂封區、瘋狂送檢製造恐慌。世衞組織已有數據指出，Omicron傳播力雖然快而廣，但病徵相對輕微。倣效內地封城停市兩周再進行全民檢測是否可行，抑或索性減少檢疫日數，以較溫和手段抗疫，當局是時候想清楚。繼續蠻纏胡攪，全城風聲鶴唳，疫情卻抑制不了，只會令人心躁動，百業陪葬。

當然，嚴懲失職官員、追究國泰航空一樣要同步進行。林鄭日前才言之鑿鑿謂，國泰高層必須為旗下員工的行為負責，為何同樣情況發生在港府之內，林鄭不但拒絕問責，而且連道歉都欠奉？香港一日有如此班子胡亂施政，疫情也難有平息之日，尤其距離政府換屆還有半年，一旦Omicron疫情如衞生官員估計一爆3個月至半年，勢必影響7‧1回歸慶典，豈不令國家領導人失望！