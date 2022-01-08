功夫茶：晚市熄燈慘兮兮　商界損失官不理

有道是「有得食唔食，罪大惡極」！之不過，你想夜晚堂食政府就係唔畀，人生無奈，惟有再等待！這一等，又唔知要等到何月何日？有人話：生活裏所有嘅不快，都可以通過大吃一頓解決。可恨抗疫逾兩年，政府動輒禁堂食，認真冇癮！

呢！政府無能，懲罰全民！Omicron殺入社區，防疫措施失控，政府尋日起又再禁禁禁！包括餐飲場所晚市禁止堂食；B、C、D類食肆，依次分別減至2人、4人、6人一枱，即係話食肆提早熄燈及收窄人數，意味又做少咗大半生意，都真係好慘情。各位，疫情以來，經濟凋敝，百業不景，飲食業大受打擊！有番晚市時段點都可以回一回氣，更何況正值新一年開始及農曆年底，食肆老闆們滿以為可以有一輪團年飯、開年飯、春茗和新人結婚旺季嘅酒席，應可追回唔少逝去嘅「光輝歲月」！誰知政府一聲「晚市禁堂食」，佢哋一下子由天堂跌落地獄！

冇咗晚市，夜晚6點過後，即使旺角、尖沙咀、銅鑼灣都死氣沉沉！「夜市千燈照碧雲，高樓紅袖客紛紛」，各位，古代詩人夜遊揚州有感而發！依家夜遊油尖旺，恐怕只能感嘆「晚市熄燈慘兮兮，後巷群鼠爭覓食」，今不如古，能不神傷？

有飲宴集團稱原本酒席有約40至50場，政府一公布新規例，分店電話響不停，不是取消就係改期，公司固然大損失，驟然少咗食客，迫於無奈，唔少伙記只能返半日，年近歲晚，被迫減少大半收入，認真無奈！阿哥，復甦無望逢疫變，若然有食肆又捱唔住執笠，打工仔年關前連飯碗都丟埋，大吉利是講句，恐怕唔係中招賴嘢亡，而係斷炊冇飯開餓死！唉！香港近排撞邪，官門酒肉臭，劏房有屍骨！好出奇咩？

業界不滿冇靈魂政府防控措施朝令夕改，正如佢哋話齋，業界最聽話最配合政府，你叫打針最快做，禁聚令跟到足，兩年來卻換來「叫停即停，全部受晒」，點解叫航空業停飛又唔見咁快！業界之怨氣沖上雲霄，怒叩天庭！佢哋擔心禁晚市堂食唔知會持續到幾耐，若到3月，單係新年檔期將損失過百宴會，真係大出血咯！

至於15類處所停業，包括遊戲機中心、派對房間、卡拉OK、夜總會等，而最慘嘅就係酒吧、美容院、健身室，每次關閉、停業又係首當其衝，眼見疫情早輪有些少起色，有健身室老闆擴充業務剛簽新約，誰知停業令急如催命符，這陷阱，偏佢遇上，又要納空租，又投下重本，都真係欲哭無淚！酒吧、美容院剛拔掉鹽水袋，誰知一夜又被急召去ICU，虎年未至，香港已肯定苦過弟弟！