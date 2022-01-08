我本來估計美國與北約會在巴爾幹半島的波斯尼亞和科索沃引起動亂和戰火，以壓迫塞爾維亞和俄羅斯的影響，從而給烏克蘭對俄國的攻勢添加助力。可能由於歐盟的不依從，美國難以借北約在當地再起事端。反而美國從阿富汗、中亞退出之時，竟可在哈薩克斯坦引發動亂，重用顏色革命的套路來打擊俄羅斯以至中國。

美國在哈薩克斯坦經營已久，哈國外交上採平衡政策，一直保持與多方的友好關係，在內因油氣與交通過境因素，經濟發展居中亞之首，即使政治並不開放民主，人民的自由度亦頗高，似乎還可繼續維持平穩發展，在中國的中歐中亞等絲綢之路的大發展中獲益。

不過，該國正處於領導層的權力過渡中，政治矛盾不少，因國際市場通脹壓力輸入引起的示威竟給美國有機可乘，但在哈薩克斯坦這樣的廣闊沙漠國家，今次示威一下子變成全國響應，非外部勢力大力協調組織不能成功。更何況整個示威到暴動和攻擊政府，要求政府下台，都是美式顏色革命的標準操作，其中當然有美國運來的大量美元來支付示威暴動的費用，情況與2014年烏克蘭的顏色革命幾近翻版。

美國並不必要哈薩克斯坦的顏色革命成功，中亞的吉爾吉斯斯坦經歷兩次顏色革命，美國依然沒法控制，哈薩克斯坦相信結果也一樣。烏克蘭顏色革命成功是普京的失算，當年俄羅斯與美國的關係還未破裂，仍存幻想，今天便不是了，俄羅斯為首的集體安全條約組織國家便宣布派出軍隊協助哈薩克斯坦政府維和，哈薩克斯坦政府也下定決心，用軍隊鎮壓暴動，相信幾天時間便可平復。顏色革命終歸失敗，但美國及西方必然譴責，也多會對哈薩克斯坦和俄羅斯實施制裁。在媒體上會大肆攻擊俄羅斯等鎮壓民主，盡量把俄羅斯、哈薩克斯坦妖魔化。跟着，下月美國會否推烏克蘭政府出兵烏東，借國際輿論對俄國的抨擊、妖魔化乘機開戰呢？

美俄衝突正在加劇，中國好應積極支援俄羅斯，不要隔岸觀火。哈薩克斯坦出現顏色革命便是美國陰謀再次推近中國國境。而俄美之戰，俄羅斯敗中國也難獨存。或許，美國在哈薩克斯坦搞事以助力烏克蘭，中國也應在南海、對台灣施加更大的壓力，也用軍力在西太平洋區出動，以威嚇在日本、南韓、關島駐紮的美軍，稍施圍魏救趙之策。