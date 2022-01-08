美英及多個國家，大凡抗疫鬆懈、似有若無者，一早就有元首和政府高官中招確診。香港則是福地，一波接一波的疫情，中招確診者、病故者按照人口比例、絕對數字都算不多，這原因當然更有人為因素。

香港已經回歸，實施「一國兩制、港人治港、高度自治」，在防疫抗疫這「頭等大事」上，政府高官再怎麼崇尚美英，習慣按照港英時代留下的章法辦事，在內地抗疫示範和中央要求下，也不敢對抗疫防疫玩「大撒把」，而是要被內地和中央的要求及相關辦法推着拉着展開，遠比那些「大撒把」國家嚴厲。

試想，若是1997年之前，香港遇到這種世界流行的嚴重疫病，而又學足英國，會是一種何等可怕的情景？還不最少有個30、50萬人確診？有個數以萬計的人死亡？港督還不像今日的英相似的率先確診？僅此一項就知，香港能在1997年回歸是多大的好事，是大福氣，香港人有厚福焉！不過，世事無絕對，當第5波疫情殺到時，已習慣於辦事「到喉唔到肺」的港府官員出事了。

日前，多名政府高官出席一個逾百人參加的私人宴會，事後同場有人確診。對此，行政長官林鄭月娥很生氣，表示對於Omicron變種病毒進入社區後，仍有多名高官出席大型聚會感到失望，她點名已送到檢疫中心隔離的民政事務局局長徐英偉全程出席宴會，其餘的官員也有短暫逗留，她對造成風險感到十分失望，表示要追究責任。然而，不管行政長官如何追責，大錯已經鑄成。

眾所周知，新冠疫情近兩年來，港府雖有一項項防疫抗疫措施推出，但官員大多數沒有進入積極防疫的工作狀況，掉以輕心，優哉游哉，難怪市民有樣學樣，這是香港疫情多次反覆的重要原因，這在內地早就有官員要問責下台了。從這件事、從香港整體抗疫的狀況和效果來看，我們更可看出「港人治港」的能力和水平是多麼的不濟。