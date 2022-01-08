天下熙熙，皆為利來。美國電動車生產商特斯拉日前在新疆烏魯木齊開設展銷中心，本是純粹的商業行為，沒想到又觸動美國政客們的神經，有「反華急先鋒」之稱的共和黨參議員魯比奧批評特斯拉協助中共掩飾在新疆的「種族滅絕」和「強迫勞動」，美國製造業聯盟主席保羅更指摘特斯拉做法可恥。其實，美國為了維護本身霸權，千方百計阻止中國崛起，不斷以莫須有罪名抹黑和攻擊中國，並無理干擾私人企業的商業行為，這種下三濫行為才是真正的可恥。

美國炮製所謂《防止強迫維吾爾人勞動法案》，禁止美國企業及個人實體進口任何新疆製造的產品，明眼人都知這是以政治藉口阻撓經濟活動，企圖「以疆制華」。最荒謬的是該法案基於「有罪推定」，即任何人都必須證明自己銷售或購買的商品沒有來自新疆的成分，也就是說美國政府認定所有新疆產品都與「強迫勞動」有關。在21世紀的今天，竟然還有如此野蠻、白癡的法案，可見美國政界集體智商確實有問題，他們彷彿生活在中世紀。

特斯拉排除政治干擾，進軍新疆市場，不僅證明了相關法案的荒誕，而且粉碎了所謂「強迫勞動」的謊言。美國政客氣急敗壞也沒用，他們可以肆意打壓中國企業，對特斯拉卻無可奈何。人家在商言商，何罪之有？

近年華府不斷要求美國企業撤出中國，特斯拉偏偏逆勢而行，2019年在上海設立超級工廠並迅速投產，目前年產量已超過45萬輛，比特斯拉加州基地的產量還要多，成為該公司最重要的出口中心。去年前三季度，特斯拉在中國市場的營收佔全球比例達四分之一，而且升勢未已。按照特斯拉行政總裁馬斯克所說，中國未來經濟規模可能是美國的兩到三倍。有研究機構則推算，到2030年中國電動車銷量將達到1,800萬輛。面對如此龐大的市場，特斯拉能拒絕嗎？美國政客能阻止嗎？

美國曾是全球化和自由貿易的倡導者和構建者，如今反而成為阻撓者和破壞者，連特斯拉在新疆設立展銷中心也大驚小怪，歷史上還有比這更諷刺的事嗎？不管怎麼說，世界潮流浩浩蕩蕩，任何人都阻擋不了，美國不斷開歷史倒車，將意識形態偏見強加於人，中國不答應，世界不答應，美國企業也不答應，最終只能搬石頭砸自己。