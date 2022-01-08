「衰佬摸地盤佬，傳畀單眼佬，搞核突佬同個女教師，咁下一位幸運兒豎起耳仔留意……」軟硬天師一首陳年舊歌，現在聽來異常應景。Omicron變種病毒以勢如破竹之勢襲擊本港，現在又驚爆一個「洪門宴群組」，簡直將港府防疫無能、嚴人寬己、醜態百出呈現人前，不管市民如何努力響應政府防疫，只要有這樣一班「豬隊友」領導政府，林鄭講乜都沒有說服力，講乜都係嘥氣。

昨日消息指出，過百名有份出席「洪門宴」的賓客，一律送往竹篙灣檢疫21日，包括警隊一哥、入境處處長、廉政專員等，還有起碼20名立法會議員，立法會下周的大會隨時無法如期召開。本報「正論」嘗言「最壞情況甚至令立法會及政府癱瘓」恐怕一語成讖，嗚呼！

由於有第二位初步確診者證實出席過有關宴會，該名初確者乃港台員工，整個港台不僅要消毒，還要限時撤走員工，而這些員工又有密切接觸者；加上該名初確者的丈夫為醫生，在中環設有診所，病人不計其數；還有出席過宴會的立法會議員或助理出入過立法會及政總，有議員甚至北上深圳拜見官員，這波疫情肯定如幾何級數擴大，一發不可收拾。

竹篙灣檢疫中心共提供3,500個單位，供外傭、A組高風險入境人士、密切接觸者等入住，現在又有洪門宴群組，肯定很快爆滿，屆時政府若乘機縮短疫監實在不足為奇，畢竟龍門任搬已是港府施政常態。事實上，Omicron擴散速度非同小可，但外國指出其重症率不高，港府是時候公開更多數據，例如痊愈率若干、重症率若干、病死率若干，好讓市民有心理準備，而不是一味製造恐慌。當然，最重要是嚴懲廢官，若這21日照樣出糧，教納稅人情何以堪？