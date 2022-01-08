日前有暇，在家中整理舊書，找出一套漢代的著述《焦氏易林》，厚達一千多頁，塵封已久。此書不看則已，一看之下使我瞠目結舌，覺得內中的玄奧，值得向人推薦，以免中國文化的瑰寶，平白讓我們這一代糟蹋。

中國學術地位最高的典籍是《易經》，據說讀通了可以學究天人，就連孔子也自謙說，要到50歲才敢學習。筆者不知天高地厚，在大學時就翻讀《易經》，也曾用以卜問吉凶，我學的當然是半桶水，故往後甚少使用。前年新冠疫情傳至香港，人心惶惶，我這才為此占了一卦，並湊趣在本欄刊出。當日我沒看《易經》卜辭，只憑干支的沖刑剋合，就大膽推斷香港的疫情不算太嚴重，如今看來，若跟世界其他地方比較，或許可以這樣說。其後，我每年循例為香港的運道算一卦，但既沒細看，更沒再刊登出來。

早前我之所以不看卜辭，是因為《易經》起卦之後，該抽取哪一句文辭作判斷，歷來都具爭議，既然莫衷一是，就惟有捨棄文字，用其他方式解卦。直至日前翻開《焦氏易林》，原來早在漢代已有高人破解了這個問題，但不論是學術界抑或術數界，對此書殊少重視。

我以今年初為港運求的一卦查諸該書，甫一翻開，差點兒把眼珠掉了下來，心想真有這麼神嗎？我求得的是大有卦變睽卦，書中的斷語是：「四亂不安，東西為恨，身止無功，不出國城，乃得完全，賴其生福。」內中文意淺顯，但單是一句「不出國城，乃得完全」，已道盡牛年香港人的境況。

再將卦象反推，又得一句，曰：「狐狸雉兔，畏人逃去，分走竄匿，不知所處。」此句該是指「黃絲」中人吧，具體意思如何，明日再續。