都說新冠病毒令人尷尬，不但迷信疫苗者、抗疫政策朝令夕改者，就連寬己嚴人的港官亦一樣落入自暴其醜的窘境。民政事務局局長徐英偉等政府官員、若干立法會議員，竟然無視港官揚言Omicron爆發已處於臨界點的敏感時刻出席生日百人P，最令人尷尬的是，其後一名女出席者初步確診。徐局長、發展局政治助理馮英倫、議員陳仲尼、洪雯等，一律被送往竹篙灣隔離，如斯下場當然是自討沒趣，說不定有人的官途不僅出現重症，更有性命之虞。

就在驚爆政界生日P消息當日，林鄭傍晚即召開記者會，點名批評徐英偉，直言失望，雖然對於是否有人需要問責下台未置可否，但左一句「其餘人士均是短暫逗留便離開，唯獨徐英偉留足全場」，右一句「我作為行政長官會採取適當行動，今日未可以立即同大家講適當行動是甚麼」，冇心冇肺冇靈魂鐵飯碗的港產官僚警覺性低，但普羅打工仔又怎會嗅不出當中的警號？

正如涉事官員需出示例如「安心出行」來證明自己「走得快、好世界」，在這個港官被指抗疫不力，引爆了第5波疫情的風頭火勢，有人為官的經驗淺薄得有P必到兼留守到最後，倘有人最終得問責下台，也可算是替怨聲載道的民意排洪，對管治班子絕對是利多於弊。

這宗事件只有林鄭最具先見之明，比病毒走得更快，早在她周三宣布兩日後收緊社交距離措施時，已率先取消原定周四在禮賓府舉行的立法會議員歡迎茶敍，雖然專家說「打針後，病毒載量相對低，傳染性亦低」，誰怕？但事情就是這樣耐人尋味，到頭來果斷切斷了政界中可能出現的傳播鏈，高調與官場中的病毒進行切割，展示清除冥頑不靈的「清零」決心，不可謂不高明。