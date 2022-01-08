周一舉行的「洪門夜宴」，引爆上百名政商要人集體感染新型變種病毒Omicron的危機。當中包括十多名局長、處長、副局長、政治助理和近20名立法會議員，部分人已被列作緊密接觸者，需送往竹篙灣接受為期21日的隔離檢疫。不論最終有多少人確診，都肯定會影響甚至癱瘓整個特區政府與新一屆立法會的運作。

政府只准高官參加生日派對，但不許百姓晚市堂食，自然激起公憤，要求涉事官員問責下台。特首林鄭事後點名批評民政事務局局長徐英偉，指政府在周日已公布Omicron殺入社區，徐在此時此刻仍出席該類高危聚會，除罩食飯，長時間暴露於高風險的感染環境，對此她表示「失望」。但林鄭未有透露有否立即報請中央，要求將徐炒魷，市民當然不會收貨。

問及身為特首及一眾夜蒲高官的上司有何責任，林鄭辯稱自己僅須為整體防疫成效負責，個別官員則須為自己的行為負責。不過，早前多名國泰機組人員違規四處播毒，林鄭不是要求國泰高層為旗下員工的行為負責嗎？為何對自己、對政府高官又有另一套標準呢？

再者，林鄭本周初仍堅稱毋須大幅收緊社交距離措施，到周三發現疫情迅速擴散才後知後覺地急轉彎，推出禁晚市堂食等防疫辣招。徐英偉周一晚參加派對，並無違反當時的防疫規定，甚至可說是被林鄭誤導，怎能推說自己完全毋須負責？

在內地，任何省、市、縣、區一旦爆發疫情，主事官員即使毋須立即下台，最少也會被記過。英國政府早前也爆出多宗類似的高官涉嫌違反防疫規定醜聞，部分個案其實證據薄弱，但為了保住政府民望及維護防疫措施的公信力，相關官員最終也要自行辭職。為何唯獨香港特區的高官可以「免疫」呢？