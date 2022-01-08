警方國安處上月底拘捕《立場新聞》6人及通緝其主要負責人，凍結來歷不明資產6,100萬元後，《立場》宣布退場。緊接着，作賊心虛的《眾新聞》、《癲狗日報》也先後自戕。可見，錢不是萬能，但無錢是萬萬不能，在黑暴中作惡多端的記者協會資金來源，當局須徹查。

那些網媒、網報沒有如一般媒體靠廣告收入維持運作，卻聘用大量員工打着第四權旗號打心戰，成為外國勢力的代理人，在網絡散播虛假消息和偏激言論，用反共反華意識洗港人的腦，煽惑和鼓動反對特區政府的管治，散布挑動仇恨國家的言論和情緒，禍害之大涉及數以10萬計經常追看的粉絲。這就可以解釋到為甚麼非法佔中有這麼多青年參與？為甚麼反對修訂《逃犯條例》明明是非正義的，竟有數以10萬計的人上街遊行示威反對？為甚麼成千上萬的人參與持續年半的黑色暴亂？原來，打着第四權的招牌、用傳媒作幌子組成多間民間心戰室好使好用，簡直好過請僱傭兵，更好過出動一師正規軍隊，已把香港攪得周天寒徹。

歸根究柢，其中一個最重要的原因是執法部門尤其廉政公署對黑金亂港放軟手腳，視而不見，而司法部門又縱奸護惡，令黑金大行其道無王管。《立場》無廣告收入，被凍結的6,100萬元來歷不明，為何執法部門多年來看不到？黎智英涉4,300萬元政治黑金賄賂政黨和議員，為何不查處追究？「反送中受傷被捕者人道支援基金」為何可以不註冊、不登記又不查處？及後改名「612人道援助基金」也沒有註冊及登記，卻可借用他人戶口，涉及金額1.73億元，執法部門也不追究，為甚麼？反中亂港陣營各個政黨或組織，每年幾次遊行搞眾籌，政府也從不查處規管，為甚麼？請高官公開回答。