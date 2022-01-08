本屆特區政府任期剩番唔夠半年，講真，現政府整體施政，經濟、民生可謂乏善足陳，安老、扶貧、房屋、教育、醫療等，6個字足以形容：吾不欲觀之矣！至於防疫，一個字足以形容，就係「廢」！

正當「健康碼」搞到如火如荼，大家心諗通關指日可待啦，可惜新冠肺炎疫情復熾，Omicron爆到九彩，政府立刻禁止晚市堂食，而市民嘅「通關」夢實現了，係「通通關掉」吖！尋日起酒吧、美容院、健身室等15類表列處所均要關閉，認真慘情，再一次印證「庸官無能，害慘全民」！

根深不怕風搖動，樹正無愁月影斜！一眾高官被爆其身不正大醜聞，日前有政界名流大搞宴會廣邀賓客，十多名高官出席百人疫宴。特首林鄭月娥公布，確認民政事務局局長徐英偉列作初步確診個案緊密接觸者，須送往竹篙灣檢疫中心隔離；之後入境事務處處長區嘉宏亦要送檢。林鄭對高官未能以身作則、疫下仍出席大型聚會感到失望。

全民抗疫期間，市民連晚市都冇堂食，高官卻出席百人疫宴，添煩添亂，特首都只係感到「失望」，連對國泰高層所用嘅「嚴厲訓斥」都欠奉，難怪對未能堵塞外防輸入漏洞嘅運房局局長陳帆和食衞局局長陳肇始一直「大愛包容」！唔好話「人頭落地」，市民連「失望」一詞也未曾聽過！

而今趟徐英偉令行政長官「失望」，佢第一時間認衰，話會「加倍努力做好工作，不辜負各人期望」，廢噏完，反正高薪厚祿照享，依然好官我自為之，餘下不足半年，仲努力乜鬼吖！高官習於優容苟安，2020年油麻地一場8死奪命大火，徐英偉喺臉書分享期間去食糖水，畀網民怒轟：「你良心去了哪？」同廢官講良心，阿哥，不如對石頭彈琴啦！