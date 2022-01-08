香港維持兩個多月本地零確診，本來通關有望，可惜通關的美夢被不負責任的人粉碎了，兩名染疫國泰空少涉違規聚餐，以及一名國泰空姐延遲求診，把新冠肺炎疫情進一步擴散。近日香港發現首宗本土感染Omicron個案，男患者未接種疫苗，每日跨區上班。

第5波疫情已經爆發了，香港過去幾星期輸入個案急增，而且出現「望月樓群組」的社區傳播，影響了與內地正常通關的進程。望月樓感染群組進一步擴散，迄今已有多名食客懷疑被首名確診國泰空少傳染。

近日全城關注的「洪門宴」，這個生日宴會有兩名客人初步確診，現場百多人列作密切接觸者，須送竹篙灣檢疫中心隔離，當中包括民政事務局局長徐英偉、警務處長、廉政專員、立法會議員等。特首林鄭月娥點名指對徐英偉的表現感到失望，同時表示「不會為官員個人行為負責」，有別於日前要求國泰高層負責的強硬口脗，被網民批評雙重標準。

盡快找出密切接觸者，切斷病毒傳播鏈，必須「快準狠」。事實證明，本港的「安心出行」系統缺乏追蹤功能和實名制，根本就是失敗！在望月樓事件中，政府反而依靠信用卡、八達通的資料去追尋食客，費時失事，充分反映出現行防疫措施的漏洞。

法治、人權、自由是香港的核心價值，根據《基本法》第38條的規定，香港居民享有香港特別行政區法律保障的其他權利和自由。為了尊重使用者的私隱，政府沒有為「安心出行」系統安裝追蹤功能及實名制。根據《公民權利和政治權利國際公約》第19條規定，為了保障國家安全、公共秩序、公共衞生等，權利的行使便會受到法律合理的限制。吸取今次的教訓，政府應立刻為「安心出行」系統安裝追蹤功能及實名制，一旦發生播疫事件，便能夠實時找出「播毒者」和相關密切接觸者，從而進行強制檢測及提供適當的醫療服務，有效堵截病毒在社區散播，合憲合法，合情合理。

有傳媒揭發食肆霸佔行人路開大牌檔，造成嚴重阻塞，滋擾附近民居，隨時播疫。食環署只是間中執法，有「手鬆」之嫌。食肆未有正確處理食剩的食物，變相養活老鼠，嚴重影響市容和公共衞生，黑點包括深水埗、屯門青翠徑等。如果爆發鼠疫，香港真是雪上加霜，政府必須正視和解決這問題。

任何人違反防疫措施，必須被依法追究責任。國泰機組人員染疫後造成「三代傳播」，造成本港爆疫指數急劇上升，必須予以嚴懲。疫情嚴峻惡化，政府收緊現行的社交距離措施，是有必要性、迫切性，值得支持。呼籲廣大市民注重衞生，齊心抗疫，守護香港，不要舉辦或參加人多聚集的活動，全力支持政府實施的一切所需抗疫措施，希望早日清零、早日通關。