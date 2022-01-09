世界視線：拜登狠批特朗普　內部撕裂難修補

上周四是美國國會山莊暴亂事件一周年，總統拜登當日發表長達25分鐘的講話，他不斷狠批前總統特朗普散布選舉欺詐謠言、把自身利益置於美國利益之上，聲言自己會保衞美國，「絕不會允許任何人往民主的喉嚨插上匕首」。這番講話對上任後一直避談特朗普的拜登而言可說是火力全開，猶如正式向對方開戰。在國內左右嚴重撕裂氛圍下，可見兩人往後的對抗勢必更為激烈。

年屆79歲的拜登侃侃而談，把自己打造成「美國民主的捍衞者」，除了希望藉以重塑民眾對美式民主的信心，更希望拯救自己因新冠疫情不斷升溫，以及內政外交上種種挫敗而陷於水深火熱的支持率。可是，2020年美國大選的餘波、國會暴亂所造成的社會撕裂，以及延伸的兩黨政治鬥爭，根本從未消退；連帶不少民主黨的支持者，也紛紛對拜登的領導能力表達質疑。

最新民調顯示，在特朗普離任近一年後，共和黨選民對他的支持度為85%，甚至較其離任時的84%為高。另外，56%共和黨人認為國會暴亂是一次保衞自由的行動、約四分之一人贊同去年國會暴亂、三分之二共和黨人相信「拜登靠選舉舞弊當選」。更令人吃驚的是，有多達64%美國人相信「民主快要完蛋」。國會暴亂帶來的陰霾根本是揮之不去，而且裂痕愈來愈大。

在國會暴亂過後，美國徹底陷入一個分裂怪圈。左右派別可以對同一事件，有着完全不同的認知、敍述，但雙方仍能分別舒適地生活在自己的訊息圈內。例如右翼會認為他們成為國會暴亂的犧牲品，並指當天事件的性質，與民主黨人的「黑人生命很重要」抗爭活動大同小異。左翼則認為，大部分美國民眾會因國會暴亂而看清特朗普及其支持者的醜惡，並同仇敵愾站在「正義」一方。

特朗普在拜登發表演說後隨即反擊，斥有關內容是「政治鬧劇」，更鞭鞭有力地狂數對方處理邊境、防疫、經濟及阿富汗撤軍問題時一敗塗地，並堅持前年總統選舉被操縱的說法，獲其支持者和應。由此可見，造成美國困境因素，短期內都不會消失，拜登發表講話希望團結民眾的願望，自然是必定落空。