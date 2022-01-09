功夫茶：避政司大熱墊底　高官們一味鬥廢

本屆政府剩下唔夠半年就燈火下樓台，仲要玩失失慌，害街坊。「一國兩制」下嘅香港，唔經唔覺都快回歸25年。25年雲煙揮手過，特區政府為香港做咗啲乜嘢好事？功夫茶相信各人心裏自有一把尺。之不過，新一年開始，就整單杰過芝蔴糊嘅「洪門宴」震驚全城！10多個高官排隊入竹篙灣隔離，虎年運程睇怕唔多老利！

港府防疫無能，施政擾民，拖累港人冇啖好食！「只許高官赴宴，不許百姓堂食」，民怨沸騰可想而知。古人指為政最緊要「慎選左右」，皆因「左右善，則百僚各獲其所宜，而善惡分矣」。睇吓眼前嘅高官們，一個個鬥廢，德不稱位，能不稱官。做錯事又「刑不當罪」，高薪厚酬照支，你話香港又點會出現「良政善治」？

呢嗱！有團體尋日公布市民對港府滿意度調查結果。仲使問阿貴，一眾高官「低水」必矣！大家唔使擔櫈仔，霸頭位，都知道被嘲為「避政司司長」嘅律政司司長鄭若驊，其民望一以貫之，必定食泥，持續「墊司底」，僅得1.76分，係3司13局之中最低分。各位，評分以5分為非常滿意，當中1分為非常不滿意。司底驊得1.76分，可想而知係幾咁不濟！當然，以佢面皮之厚大可雙眼一反：高唔代表好巴閉，飛上天咩！

事實上，一上任就醜聞纏身嘅佢，荒謬事多到罄竹難書，譬如席不暇暖就以「證據不足」放生漢奸黎嘅政治黑金案；佔中案就以象徵式起訴「9男女」後以「證據太多」為由不了了之！佢完美演繹「神鬼如何兩不分」！而最為人津津樂道嘅，無過於2019年黑暴以來，檢控龜速，被指霸着茅坑不拉矢，白𢭃人工。

各位，身為律政司司長，龜速檢控已失阻嚇作用，何況更經常犯小學雞錯漏，串錯名字、日期；控罪內容出錯，令人質疑錯到咁離罩，是否故意放走啲黃人暴徒？至於庇奸護淫，充當漢奸黎嘅保護傘，有論者指「律政司係司法制度最大漏洞」，又豈是無因？據功夫茶觀察，每當佢被批評檢控龜速無能，佢就化身為一座壞咗嘅錄音機，只識重複回帶一味噏：「律政司作出是否檢控的決定，會視乎證據及相關法律，即《港區國安法》，並以客觀、專業公正態度審視。」啊哈，你咪理，民望次次墊司底又如何？咪又係坐定粒六等收工，年年收400多萬個大洋，享盡高官福利，吹咩？

本屆政府時日無多，林鄭未能「慎選左右」，臨收柴又整單高官「洪門宴」播毒醜聞，一向無視民望低水嘅佢，睇怕孖住司底驊呢個「好姊妹」，雙雙沉得更快！猶幸保安局局長鄧炳強仍為市民最滿意嘅局長！