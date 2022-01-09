正論：確診雖擺烏龍　犯禁醜聞未了

「只許高官赴宴，不准百姓堂食」激起的怒火，並未隨着「洪門宴」第二名初步確診者「由陽轉陰」而熄滅。儘管當局證實該名港台女主持並非真確診，多名高官及議員隨即「獲釋」離開竹篙灣，但一眾高官名流涉在餐廳除罩狂歡，除了觀感惡劣，市民最不滿是這些人彷彿有防疫特權。政治風波愈演愈烈，港府必須盡快交代調查結果，犯禁官員必須問責嚴懲，絕對不能不了了之。

林鄭在「東窗事發」翌日深夜發稿，聲稱指派其他官員暫代「坐疫監」官員的職務，涉事官員須用其自身假期檢疫，並委派行政長官辦公室主任陳國基，以及公務員事務局局長聶德權對涉事官員進行調查。但別說「自己人查自己人」有欠公允，就說與會者名單至今也未全面公開，當全城深陷變種病毒「海嘯式」來襲威脅之際，當局還一味拿私隱說事，根本就是本末倒置。食衞局局長陳肇始昨日便「擠牙膏式」透露檢疫人數持續增加，由最初公布約100人變成170人再到最新的180人，僅80人送檢，反映涉事人員依然未肯坦白從寬，到底還有沒有漏網之魚，天曉得。

即使港台女主持多次檢測後證實並未受感染，港大專家袁國勇一錘定音指其樣本受污染致假陽性，警務處處長蕭澤頤、財庫局局長許正宇等20多人可離開竹篙灣檢疫中心，但包括民政事務局局長徐英偉在內，仍有數十人正在檢疫，還有約百人未進入檢疫中心，「洪門宴群組」會否持續擴大，仍然未許樂觀。遑論昨日新增一宗源頭不明個案，涉事女理貨員走遍港九多間超市且病毒量高，雪上加霜的是張敬軒演唱會又有觀眾初步確診，隨時引爆更多個案，第5波疫情到底伊於胡底，思之令人惴惴不安。

顯而易見，第5波疫情之所以爆發，完全拜港府防疫不力所賜，先是放任國泰機組人員免檢疫播毒，到了病毒流入社區，高官還忘形狂歡，甚至涉嫌違防疫條例，整個政府簡直恬不知恥。有指部分出席「洪門宴」的高官並無掃描「安心出行」，以致連甚麼時間到場和離場也沒有記錄，令追蹤疫情倍添困難。若事件屬實，作為官員居然連基本防疫措施都不遵守，已無資格繼續留在政府。須知警方和食環署每次巡查小店，只要有一名食客沒有掃描安心出行，不僅食客罰款5,000元，連食肆都要罰停晚市14日。何況市民進入食環署街市買棵菜都要掃碼，高官沒有以身作則，市民怨氣豈能不大？

至於涉事餐廳屬D類食肆，宴會人數上限為240人，但不得超過通常座位數目的100%。從與會者口中所說及流出的圖片可知，當時人頭湧湧，賓客並無固定座位，可能已違反防疫規定；而與會者在並非飲食時除下口罩，僅壽宴主角已有相片證明無罩攬女高歌，加上有關食肆是否領有卡拉OK牌照成疑，種種迹象顯示存在大量違規情況，港府不盡快交代實難平息民憤。

不管怎麼說，事發於立法會選舉落幕不久，涉事人員有高官、有議員、有選委，只要港府調查稍有偏頗，港府民望插穿谷底也就罷了，最怕民怨燒向中央，社會永無寧日。