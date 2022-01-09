高官參加生日派對一事，是小事搞大，另有圖謀。

1月3日的派對，當時林鄭特首還拒絕加強防疫限制。派對並沒有違法，出席高官議員是應酬，不涉公務。當官的也有與各方維持關係，方便執行公務，也算公關工作。政府也沒有嚴厲管制官員或議員公務以外的活動，只要不犯法，要考慮人情道理。洪為民不算商界，內地有公務在身，參與的高官也不是管日常經濟，乃至食環等事，何來官商勾結？或許可責之趨炎附勢。但一次參加宴會，且是稍作寒暄，招呼便離，又怎可證明趨炎附勢呢？林鄭特首以公務為由出席不同工商團體的活動，拉關係的意圖更大，只不過以公務來作掩飾。今次宴會，她亦有否被邀呢？

高官赴宴，沒有觸犯法紀，林鄭特首何解要大動干戈呢？高官隔離正可示社會官民一致待遇，隔離而對公務有影響，由副手或其他人來暫代，正常不過。隔離性質與患病請假分別不大，林鄭本不需高調宣布，而揚言對官員追究，甚至點名批評民政局局長，目的是甚麼呢？是官員赴宴犯上加劇香港的疫情，抑或打亂了林鄭主持的防疫大政嗎？今次疫情惡化，林鄭開始時拒加強防疫限制，對肇事者的國泰員工沒有公開責備，或按法紀高調追究。只是找國泰高層表示斥責，卻無任何後續追究的行動與意圖。對高官赴宴，卻一變而為嚴厲。厚此薄彼，其中顯然與防疫無關。否則的話，引發這一波疫情的輕責，受害要隔離的官員要重責，道理何在？法紀何在？

香港防疫的問題，責在林鄭，一如反修例動亂中她的作為。全民檢測、全民接種疫苗、健康碼等正確的措施，都因她要與內地不同，不願採內地有效的措施。寧通海外而抑禁內地。借陳肇始的無能與香港專家的偏頗，在防疫政策上屢出漏洞，挫傷香港的社會經濟民生。今次一波疫情惡化，她高調主持的政策出誤，咎在她本身，不向公眾道歉卻誇大高官赴宴一事，打擊異己，作用除了轉移社會視線，推卸責任外，難道她和聶德權、邱騰華、陳肇始可應付今波的疫情，戴罪立功嗎？不知己罪何在，他們又怎有智慧能力來應付呢？單只懂「卸鑊」，今天的中央政府豈如英殖民主義者那樣，不考慮社會大眾的利益，香港的前途嗎？

可惜的是，凡事都要中央出手，香港政局中人為甚麼這樣沒用？