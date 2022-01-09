有顏色革命背景的哈薩克斯坦暴亂，來勢甚兇，大有打一場內戰推翻政府之勢，因為哈薩克斯坦像美國一樣，民間存有大量武器。哈薩克斯坦總統托卡耶夫，日前在暴亂被大致平息後發表全國電視演說，稱這場暴亂至少兩萬名槍手攻擊最大城市阿拉木圖。他指出，國家面臨來自本國及外國、訓練有素的武裝匪徒及恐怖分子威脅，強調政府不會與謀殺犯及犯人談判，有信心在短期內消滅所有恐怖分子。哈薩克斯坦內務部宣布，逾3,800人涉參與暴動被捕，26名武裝暴徒遭擊斃。總統下令士兵及執法人員，可不予警告射殺拒絕投降的恐怖分子。

哈薩克斯坦當局對付有顏色革命背景、威脅國家安全的暴亂的態度及做法，是我們迄今見到最嚴厲、最果斷的，也是最迅速見效的，今後可以成為主權國家對付西方顏色革命的樣辦。

冷戰結束後，美國為了瓦解擊垮不符合美國價值觀、阻礙它掠奪利益、稱霸世界的國家，發起了多次「顏色革命」。美國發動顏色革命有一套方法——培植反對派、代理人，用美國價值觀和謊言洗腦當地人，利用當地社會矛盾，煽動民眾對政府和領導人的不滿，抓住時機發起示威遊行和抗議活動，激化矛盾，製造衝突，引發流血事件，策反警察和軍隊，發動國際輿論施壓加制裁。這個時候，當地政府和領導人只要一軟弱，一害怕，一相信甚麼對話解決危機，就一定完蛋。

兩年多前，香港也面對了一場美國策劃和組織反中亂港勢力大搞顏色革命、大肆奪權的嚴峻考驗。英美西方在香港經營多年，政治資源極為豐厚，反對派、代理人成群結隊，美英價值觀佔盡意識形態優勢，「一國兩制、港人治港、高度自治」對他們搞顏色革命環境十分寬鬆，香江府衙面對顏色革命和暴亂驚恐萬狀，跪低求和……現在看看哈薩克斯坦總統的演說，就知道港府當時是多麼的幼稚、愚蠢、可笑！