新年伊始，哈薩克斯坦爆發突如其來的全國騷亂，導致逾千人傷亡，其中絕大部分是執法人員，人們很自然想到「顏色革命」。引致今次騷亂的表面原因是當地民眾不滿石油氣價格上漲，實際原因則複雜得多，聯想到哈薩克與中俄關係密切，就知道今次騷亂一點也不簡單，背後明顯可見西方身影。

最有趣的是，俄羅斯外交部發言人指哈薩克騷亂是外國勢力介入，美國即對號入座，否認與騷亂有關，更反指俄羅斯發布假訊息。到底是不是假訊息，只能留待時間證明，但美國的反應已予人此地無銀的感覺。從過去世界各地發生顏色革命的套路來看，人們絕對有理由相信哈薩克騷亂與外部勢力有關，否則不可能在全國各地同時爆發，也不可能有這麼多人參與，金錢和武器從何而來？即使西方政府未必直接參與，其操控的非政府組織也脫不了關係。有外媒將矛頭指向索羅斯基金會，並非無的放矢，該基金會涉及世界各地顏色革命，早已不是甚麼新聞。

更何況，正當俄羅斯與烏克蘭關係劍拔弩張之際，偏偏爆發哈薩克騷亂，這是時間上的巧合，還是背後力量刻意安排，答案呼之欲出。在中亞地區製造動亂，對俄羅斯施加壓力，是美國慣用伎倆，正如在南海和台海攪局給中國添亂一樣，美國從來都是麻煩製造者。幸好今次哈薩克政府果斷制亂，俄羅斯為首的集體安全條約組織亦及時派出維和部隊，才不至於出現第二個烏克蘭。怕只怕，哈薩克經此折騰元氣大傷，從此進入多事之秋，而這正是西方最想見到的結果。

過去中國政府奉行不干涉別國內政的外交原則，往往隔岸觀火，但今次態度顯然有變。外交部發言人修正之前的說法，將哈薩克騷亂形容為「暴恐行為」，支持哈薩克當局平息事態的努力，並願盡己所能向哈方提供必要支持。這番表態意味着中國除了口頭支持，還會提供物質支持。畢竟哈薩克不僅是中國友好鄰邦和全面戰略夥伴，而且是「一帶一路」重要一環，哈薩克出事，既威脅俄羅斯國家安全，也損害中國戰略利益，絕不能袖手旁觀。

世界正處於百年未有之大變局，中國自然也要因時而變，不能拘泥於不干涉外交政策。「無為而無不為」，才是一個大國應有的態度。在這方面，中國還需向俄羅斯好好學習。